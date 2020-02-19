День защитника Отечества 23 февраля 2020 в Красноясрке: куда сходить, что посмотреть

«Длинные» выходные февраля будут посвящены семье, природе и мужчинам всех возрастов! Кроме подарков и внимания, можно предложить еще и развлечения. Рассказываем, куда сходить на 23 февраля в Красноярске.

"Жили-были солдаты" 10+

Занятие для детей посвящено особенностям быта русской армии 19 века: от прибытия новобранца в казарму и солдатского рациона до умения правильно носить военный ранец и обслуживать артиллерийское орудие. Через игры, рисование, мини-квесты школьники узнают, как строиться в каре и почему царица полей — пехота — сменила яркие мундиры на незаметные гимнастерки. Предварительная запись по телефону 221-14-44.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

23 февраля, 11.00

Билеты 150 рублей.

«Большие маневры» 7-12 лет

Участники маневров в игровой форме познакомятся с военной службой, отведают «солдатской каши», попробуют себя в роди саперов и санитаров, научатся быстро и правильно надевать противогаз.

Краеведческий музей

ул. Дубровинского, 84

23 февраля, 15.00

Билеты 200 рублей.

Military day 0+

Каждый сможет принять участие в творческих мастер-классах: поздравительная открытка для папы в смешанной технике или создание кулинарного подарка в праздничной упаковке.

Будут мастер-класс по сборке-разборке оружия, краткий курс безопасного обращения с оружием и возможность пострелять.

Детский кинотеатр «Мечта»

Ул. Мичурина, 30

23 февраля, 12.00 — 14.00

Стоимость участия 50-500 рублей.

Метание женщин и детей на плюшках

Конкурс на катке на центральной аллее для сильных и ловких специально ко Дню защитников Отечества.

Центральный парк

22, 23, 24 февраля, 14.00

Вход свободный.

Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии РФ

Концерт одного из лучших военно-музыкальных коллективов страны! За инструментами — солдаты и офицеры, за дирижёрским пультом — полковник и заслуженный артист России Владимир Васяк.

В программе произведения П.И. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, И. Штрауса, А. Эшпая, М. Блантера, М. Фрадкина, В. Баснера, Е. Птичкина, Л. Афанасьева, Д. Эллингтона, П. Руиса, Д. Гарланда, С. Намина, В. Агапкина; русские народные песни.

Продолжительность 90 минут, 1 отделение

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

24 февраля, 17.00

Билеты 200-500 рублей.

Литературный концерт «Достоин звания Героя…» 12+

Зрителей ждёт актёрское исполнение стихотворений и отрывков из военной прозы в исполнении артистов молодёжных театров: «Шлагбаум», «Резонанс», «Авангард» и красноярского театра «Наш театр». В программе прозвучат произведения К. Симонова, Р. Рождественского, В. Тимина, С. Гудзенко и других известных авторов.

Краевая молодёжная библиотека

ул. им. газеты «Пионерская правда», 3а

20 февраля, 14.00

Вход свободный.

В Абакане

Соревнования «Народ и армия едины» 6+

В программе: заезд лыжников скачка на пони, собачьи бега (большие и маленькие собаки в забавных костюмах и импровизированных упряжках пробегут дистанцию на время), показательные выступления казаков и военослужащих.

Также будет организована сельскохозяйственная ярмарка (начало в 10:00).

Республиканский ипподром

22 февраля, 12.00

Вход свободный.

Внимание!

Для вас в эти дни, 22-24 февраля, открыты театры, кинозалы, катки и музеи.