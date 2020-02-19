День защитника Отечества 23 февраля 2020 в Красноясрке: куда сходить, что посмотреть
«Длинные» выходные февраля будут посвящены семье, природе и мужчинам всех возрастов! Кроме подарков и внимания, можно предложить еще и развлечения. Рассказываем, куда сходить на 23 февраля в Красноярске.
"Жили-были солдаты" 10+
Занятие для детей посвящено особенностям быта русской армии 19 века: от прибытия новобранца в казарму и солдатского рациона до умения правильно носить военный ранец и обслуживать артиллерийское орудие. Через игры, рисование, мини-квесты школьники узнают, как строиться в каре и почему царица полей — пехота — сменила яркие мундиры на незаметные гимнастерки. Предварительная запись по телефону 221-14-44.
Музей-усадьба Г.В. Юдина
ул. Мелькомбинатская, 2/1
23 февраля, 11.00
Билеты 150 рублей.
«Большие маневры» 7-12 лет
Участники маневров в игровой форме познакомятся с военной службой, отведают «солдатской каши», попробуют себя в роди саперов и санитаров, научатся быстро и правильно надевать противогаз.
Краеведческий музей
ул. Дубровинского, 84
23 февраля, 15.00
Билеты 200 рублей.
Military day 0+
Каждый сможет принять участие в творческих мастер-классах: поздравительная открытка для папы в смешанной технике или создание кулинарного подарка в праздничной упаковке.
Будут мастер-класс по сборке-разборке оружия, краткий курс безопасного обращения с оружием и возможность пострелять.
Детский кинотеатр «Мечта»
Ул. Мичурина, 30
23 февраля, 12.00 — 14.00
Стоимость участия 50-500 рублей.
Метание женщин и детей на плюшках
Конкурс на катке на центральной аллее для сильных и ловких специально ко Дню защитников Отечества.
Центральный парк
22, 23, 24 февраля, 14.00
Вход свободный.
Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии РФ
Концерт одного из лучших военно-музыкальных коллективов страны! За инструментами — солдаты и офицеры, за дирижёрским пультом — полковник и заслуженный артист России Владимир Васяк.
В программе произведения П.И. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, И. Штрауса, А. Эшпая, М. Блантера, М. Фрадкина, В. Баснера, Е. Птичкина, Л. Афанасьева, Д. Эллингтона, П. Руиса, Д. Гарланда, С. Намина, В. Агапкина; русские народные песни.
Продолжительность 90 минут, 1 отделение
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
24 февраля, 17.00
Билеты 200-500 рублей.
Литературный концерт «Достоин звания Героя…» 12+
Зрителей ждёт актёрское исполнение стихотворений и отрывков из военной прозы в исполнении артистов молодёжных театров: «Шлагбаум», «Резонанс», «Авангард» и красноярского театра «Наш театр». В программе прозвучат произведения К. Симонова, Р. Рождественского, В. Тимина, С. Гудзенко и других известных авторов.
Краевая молодёжная библиотека
ул. им. газеты «Пионерская правда», 3а
20 февраля, 14.00
Вход свободный.
В Абакане
Соревнования «Народ и армия едины» 6+
В программе: заезд лыжников скачка на пони, собачьи бега (большие и маленькие собаки в забавных костюмах и импровизированных упряжках пробегут дистанцию на время), показательные выступления казаков и военослужащих.
Также будет организована сельскохозяйственная ярмарка (начало в 10:00).
Республиканский ипподром
22 февраля, 12.00
Вход свободный.
Внимание!
Для вас в эти дни, 22-24 февраля, открыты театры, кинозалы, катки и музеи.
ИСТОЧНИК KP.RU