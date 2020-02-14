2020-02-14T11:45:46+03:00
Общество

В Красноярске на все выходные объявлен режим «черного неба»

Наиболее грязный воздух скопился на правобережье города
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В течение дня специалисты уже фиксировали превышение вредных примесейВ течение дня специалисты уже фиксировали превышение вредных примесейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На предстоящие выходные синоптики ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС. Режим «черного неба» вводится в городе с 19.00 пятницы, 14 февраля. Мера будет действовать до 19.00 понедельника, 17 февраля.

По данным синоптиков, метеоусловия способствуют накоплению в воздухе вредных примесей.

Как сообщают независимые экологи «Nebo.live», на данный момент наиболее грязный воздух скопился в правобережной зоне Красноярска. В пятницу специалисты фиксировали превышение в воздухе взвешенных веществ в Центральном районе Красноярска и в целом по городу.Наиболее грязный воздух на правобережье Красноярска.

Добавим, что последний раз режим неблагоприятных метеоусловий объявляли в Красноярске в начале января. Тогда режим вводили тоже на выходных. «Комсомольская правда» - Красноярск сообщит в случае изменения ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГК ВТБ Лизинг увеличила прибыль в 1,5 раза
Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году
В День всех влюбленных красноярцы сдавали тест на ВИЧ
С 8 марта жительниц Красноярска поздравят концертом «Когда рождается любовь»
В Красноярске на все выходные объявлен режим «черного неба»
Убивший лопатой брата мужчина после преступления сошел с ума
Красноярец сдал паспорт на обмен в МФЦ, а на его имя взяли 12 кредитов
Из-за коронавируса приостановили выдачу разрешений на работу китайцам
Определились еще пять финалистов в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!»
Овсянка Годлевского прилетела подкрепиться на равнинну в Шушенском бору
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Экстрасенс из телевизора Индира обманула на 160 000 жительницу Железногорска
Арбитраж отказал дирекции Универсиады: в силе иск казначейства о незаконных зарплатах
Подозревают во взятке. Задержан прокурор Березовскогоо района края
Красноярский край попал в число лидеров по качеству автомобильных дорог
Отца пятерых детей с 7-миллионным долгом по алиментам заставили пойти на работу
На 3,2% выросли цены на потребительском рынке Красноярского края