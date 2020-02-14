В Красноярске на все выходные объявлен режим «черного неба»

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:45:46+03:00

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На предстоящие выходные синоптики ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС. Режим «черного неба» вводится в городе с 19.00 пятницы, 14 февраля. Мера будет действовать до 19.00 понедельника, 17 февраля.

По данным синоптиков, метеоусловия способствуют накоплению в воздухе вредных примесей.

Как сообщают независимые экологи «Nebo.live», на данный момент наиболее грязный воздух скопился в правобережной зоне Красноярска. В пятницу специалисты фиксировали превышение в воздухе взвешенных веществ в Центральном районе Красноярска и в целом по городу.Наиболее грязный воздух на правобережье Красноярска.

Добавим, что последний раз режим неблагоприятных метеоусловий объявляли в Красноярске в начале января. Тогда режим вводили тоже на выходных. «Комсомольская правда» - Красноярск сообщит в случае изменения ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU