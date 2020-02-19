Тува опережает Красноярский край и Хакасию по коэффициенту рождаемости

Республика Тува

Тува задает пример своим соседям. И пока в Красноярском крае и Хакасии думают, жители Тувы – делают. Речь идет о рождаемости. Судите сами: здесь уже много лет отмечается естественная прибыль населения. В 2018 году, к примеру, родилось 6539 ребятишек, а умерло 2857 человек.

А вот данные 2019 года: родились 6158 детей, а умерло 2718 человек. Естественный прирост составил 3440 человек. Для республики, где проживают почти 327 388 человек, по нынешним меркам это хороший показатель. Из 6158 родившихся карапузов девочки в меньшинстве, их 3038 (это 49,3 %). Мальчиков – 3120 (50,7%).

Основные причины смертности в Туве болезни системы кровообращения – 35,7 %. На втором месте онкология – 13,2 %, за ними болезни органов пищеварения – 6,5 %. К так называемым иным причинам смерти статистика относит 32,9 %.

Хакасия

В Хакасии сейчас проживают почти 534 186 человек. Но рождаемость снижается вот уже второй год и, к сожалению, отмечается естественная убыль населения. Так, в 2018 году родились 6232 ребенка, а умерли 6672 человека. А в 2019 году родились уже почти на 650 малышей меньше – только 5578. Количество умерших осталось на том же уровне – 6678. Естественная убыль населения за год – 1100 человек.

В Хакасии, как и в Туве, в минувшем году численное превосходство осталось за мальчиками – их родилось 2901 (52 %), а девочек – 2677 (48 %).

На первом месте по причинам смертности в Хакасии болезни системы кровообращения – 46,2 %, за ними идут новообразования – 17,1 % и болезни органов пищеварения – 6,1 %.

Красноярский край

В минувшем году в крае родилось 30 312 детей, из которых девочек – 14 788 и мальчиков – 15 524. Годом ранее, в 2018-м, показатель рождаемости составил 33 371 ребенок. Разница – 3 159 человек. Для региона, где проживают 2 867 875 человек, это очень мало. Изменится ли что-то за 2020 год – увидим.

Уровень смертности в 2018 году составил 35 578 человек, в 2019 году – 35 276 человек. Таким образом, естественная убыль населения в 2018 году составляла 2 107 человек, а в 2019 году уже 4 964.

Основные причины смертности в крае остаются прежними, это тенденция территории в целом: почти половина умерших – 47,9 % - от болезней системы кровообращения, 18,8 % - онкологические новообразования, 7,0 % - болезни органов пищеварения, 16,5 % - иные причины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Несколько цифр по регионам

Интересная вещь – статистика, она позволяет сравнить самые разные показатели. Специалисты Красноярскстата приводят несколько цифр, на основании которых можно сделать определенные выводы.

Стоимость 1 квадратного метра общей площади квартир на конец 2019 года:

- Тува – 60 884 рубля (за год цены выросли на 3,9 %);

- Красноярский край – 56 769 рублей (+ 3,9%) на первичном и 49 308 рублей (+5,5%) на вторичном рынке.

- Хакасия – 43 080 рублей (рост на 2,5 %) – на первичном рынке и 44 320 рублей (рост на 1,1 %) на вторичном.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 февраля 2020 года:

- Тува – 6,62 миллиона рублей (за месяц выросла на 0,9 миллионов – это15,73 %), 3 организации-должника.

- Красноярский край – 124,69 миллионов рублей (за месяц +54,03 миллиона – 76,46 %), 26 организаций-должников.

- Хакасия – 1,06 миллионов рублей (уменьшилась за месяц на 0,14 миллиона – 11,67%), 1 организация-должник.

Объем построенного и введенного в эксплуатацию в 2019 году жилья:

- Тува – сдано 112,3 тысячи квадратных метра (1702 квартиры), причем из них частными застройщиками – 81,1 тысячу (средняя площадь самостроенных квартир у населения составила 92,4 квадрата, а квартир в многоэтажках – 37,9 квадрата).

- Красноярский край – сдано 1192 квадратных метра (19,3 тысячи квартир, средний размер одной – 51,3 квадратных метра).

- Хакасия – сдано 241,4 тысячи квадратных метра (2848 квартир, средний размер одной – 57,4 квадрата).