«Чудесное и искреннее кино»: красноярцы оценили фильм «Счастье в конверте»

В течение месяца, съёмочная группа картины проедет на автобусе от Владивостока до Воронежа, проведя премьеры в 22-х городах России. Беспрецедентное путешествие фильма по стране завершится премьерами в Москве и Санкт-Петербурге.

Автором сценария фильма «Счастье в конверте» выступил режиссер Евгений Бедарев, который известен широкой публике как создатель таких фильмов как «В ожидании чуда», «Тариф «Новогодний»», «Пока цветёт Папоротник», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Домовой». Все эти ленты объединяет одно – это добрые фильмы, фэнтези - сказки, про добро и чудеса, которые иногда случаются. Таким же станет и новая картина «Счастье в конверте». Над фильмом работала звездная команда: сценарист Евгений Бедарев, режиссер Светлана, композитор Роман Архипов, продюсер Александр Петров. Фильм снимали в Карелии, Крыму, Санкт-Петербурге. Среди героев нет «замыленных» медийных лиц. Их подбирали специально таким образом, чтобы за ними не было шлейфа каких-то предыдущих работ.

- Очень важный, нужный, добрый, душевный фильм. Некоторые, кто его уже посмотрел, сравнивают этот фильм с бабушкиными сказками, которые хочется слушать и слушать... – рассказывает Евгений Бедарев. - Такое ощущение, что ты сидишь в тёплой комнате, за окном падают крупные хлопья снега, в печке топятся дрова, а с кухни пахнет блинами. Сейчас бабушка достанет земляничное варенье, нальёт душистый чай и позовёт завтракать...

Перед показом фильма в красноярском «Синема-парке» раздавали конверты, на которых можно было написать адрес друзей и отправить им персональное «счастье в конверте». Красноярцев фильм впечатлил, многие признавались, что давно не видели такого душевного и искреннего кино. Смотреть фильм можно всей семьей, в нем нет ни одной пикантной сцены. В киноленте идет повествование о трех, на первый взгляд, не связанных между собой историях, которые объединяет любовь, дружба, вера в мечту и связи поколений. Картина учит, как оставаться человеком в любой ситуации, основные герои фильма связаны с войной и при этом создатели ленты не делают это главной темой.

Выход фильма в российский прокат запланирован на 12 марта 2020 года.