2020-02-18T12:02:10+03:00
Происшествия

ФСБ поймала в Красноярске трех студентов и иностранца, собирающих деньги в пользу террористов

Кроме того, экстремисты призывали в Интернете совершать террористические акции на территории России
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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преступникам грозит до 7 лет лишения свободыпреступникам грозит до 7 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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На вид – обычные студенты, а по факту – террористы, поддерживающие боевиков. ФСБ накрыла в Красноярске преступную группу, которая призывала в Интернете совершать террористические акты в России и собирала деньги в пользу действующих за рубежом террористических организаций. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке ФСБ, трое из них – студенты, четвертый – гражданин иностранного государства.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что данные лица организовали в сети Интернет сбор денежных средств для оказания финансовой помощи боевикам, участвующим в вооруженных конфликтах на стороне террористов в станах Ближнего Востока, а также разместили на ресурсах одной из социальных сетей призывы к осуществлению террористических актов в различных субъектах России, - рассказала официальный представитель регионального главка ФСБ Марина Земляная.

При обысках у них обнаружили целый арсенал оружия, экстремистскую литературу и компьютеры, которыми они пользовались, призывая к терроризму.

Следком уже возбудил в отношении них уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма). Трое из молодых людей арестованы по суду. Что касается иностранца, то в отношении него требуется комплекс дополнительных юридических процедур. Но и его держат на контроле. По российским законам преступникам грозит штраф до миллиона рублей, либо уголовное наказание – до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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