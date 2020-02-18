«Перекрытия между этажами разрушились»: на котельной в Красноярске случился взрыв угольной пыли

На котельной КрасТЭК № (Новой Зари, 41) в понедельник, 17 февраля, произошел мощный хлопок угольной пыли, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. О ЧП стало известно в 22.00 по местному времени (18.00 мск). На место происшествия тут же выдвинулись пожарные расчеты. На месте, по словам спасателей, выяснилось, что открытого пламени нет - на котельной тлел уголь.

- Произошло обрушение перекрытий между 4 и 5 этажом площадью 200 квадратных метров, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск спасатели. - Травмы получили два человека., их госпитализировали в краевую больницу Происшествию был присвоен ранг 1 БИС (высшая степень опасности). На ликвидации ЧП работали 44 человека и 13 единиц техники.

Угольная пыль, рассказывают очевидцы, тлела не повсеместно в котельной - очагами. Но пожарные, к счастью, успели вовремя, чтобы предотвратить возгорание и более серьезные жертвы среди рабочих и персонала. Специалисты отметили, что технологический процесс на котельной нарушен не был, основной котел взрывом не задело. Однако резервный пострадал.

Добавим, что от этой котельной снабжается теплом 166 объектов. В данный момент она работает со сниженным параметром мощности - часть нагрузки тепловики перекинули на , КрасТЭК №1.