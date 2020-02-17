2020-02-17T14:00:02+03:00
Общество

«Вдруг кто опознает собачулю»: в красноярском магазине питомца привязали возле кассы и ушли

Прошло много дней, а за ним никто не возвращается
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярском магазине питомца привязали возле кассы и ушли. Фото Елены БурасовойВ красноярском магазине питомца привязали возле кассы и ушли. Фото Елены Бурасовой
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Кроха черно-белого окраса с большими глазами и светлыми пятнышками-бровками. В розовом комбинезоне (наверняка девочка), со шлейкой, ухоженная, спокойная. Таких маленьких собак владельцы в многолюдных местах обычно на руках носят, чтобы не потерялись. Трясутся над ними, чтобы кто невзначай не наступил. А эту оставили в магазине в центре города, на Карла Маркса, 47. Случайно или намеренно?

Сотрудники торгового зала заметили кроху, она была привязана недалеко от кассы. Долго вспоминали, кто мог ее забыть: покупателей много, за всеми не уследишь. Надеялись, что забывчивый владелец вот-вот прибежит за своей потеряшкой. Но увы, до конца рабочего дня хозяин или хозяйка не объявились. Собаку было так жалко – она скучала, скулила, смотрела на людей в надежде увидеть дорогое лицо. Одна из сотрудниц магазина забрала его домой.

История эта произошла в начале февраля, о ней рассказала на своей странице в «Фейсбуке» красноярка Елена Бурасова. Но не закончилась.

- На следующий день к поискам владельца собаки подключились коллективно: позвонили на телевидение, с просьбой разместить объявление о пушистой находке, сами развесили фото животного по району, - говорит девушка.

К сожалению, хозяин так и не откликнулся. Сейчас собаку взяли на воспитание друзья сотрудницы магазина. За несколько дней они привязались к ней и полюбили. И если прежний владелец не найдется, готовы оставить ее у себя навсегда. Красноярцы в своих комментариях выстроили разные предположение. Может, от питомца просто хотели избавиться, поэтому оставили в людном месте в надежде, что о нем позаботятся. А может, с владельцем что-то произошло. В любом случае хотелось бы прояснить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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