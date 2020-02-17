2020-02-17T15:02:26+03:00
Общество

«Нужна работа, перспективы»: почему Туву признали регионом с худшим качеством жизни

Причем второй год подряд
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Тува заняла последнюю позицию второй год подряд. Почему?Тува заняла последнюю позицию второй год подряд. Почему?
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На основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников РИА «Новости» составили рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году. Тува заняла последнюю позицию второй год подряд. Почему? Говорит наш корреспондент Надежда Ильченко, которая родилась в Туве и выросла.

- Люди по разным причинам приезжают в Туву: одни любоваться на природу, рериховские горы и чистейший Енисей, другие – в поисках мистических откровений и таинственных шаманов. Но жить и работать в Туву приезжают редко. Более того, те, кто приезжает, удивляются и говорят: словно на 30 лет назад попали. Даже люди с солидным положением в политике не под запись говорят, что делать в республике нечего. Нет крупных производств, а мелкие обходятся тем трудовым ресурсом, который есть. В сфере бизнеса в основном процветает торговля - и то, почти все товары ввозные (а значит, для местных стоят несколько дороже, чем за пределами республики), рынок услуг развит скромно - знаю женщин, которые ездят делать стрижку за 400 километров, в соседнюю Хакасию. При всем этом имеется довольно внушительный для маленькой республики (310 тысяч населения) управленческий аппарат. Но это еще не самое главное. Дело в том, что перспектив для современных специалистов здесь, к сожалению, мало или нет вообще. Инженеры, экономисты, программисты, журналисты не находят в Туве адекватных возможностей для карьерного роста и самореализации. Именно поэтому практически вся молодежь, которая выезжает на учебу в вузы за Саянами, старается не вернуться. Хотя власти Тувы постоянно декларируют другое: дескать, «молодая кровь» нужна. Мечтаю о времени, - искренне, поскольку Тува для меня – особенный регион, чтобы удалось постепенно создавать в республике реальные рабочие места. И это ключевой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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