«Чемпионат по робототехнике в Красноярске – лучший!»

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием прошел в Красноярске 13-15 февраля, сейчас странички команд и участников в социальных сетях наполнены восторгом от соревнований: участникам, тренерам, родителям понравились сибирское гостеприимство, логичная организация. А ведь это первый чемпионат России по робототехнике для нашего города! Фото с награждения и закрытия чемпионата в Красноярске здесь

А мы, объективности ради, попросили оценить красноярский чемпионат того человека, который знает об этих соревнованиях абсолютно все! Это Педро Янг, руководитель направления развития регионального партнёрства FIRST LEGO League, он приехал из Дании, из города Билунд, где находится штаб-квартира LEGO Education.

- Педро, вы были на многих соревнованиях по робототехнике в разных городах и странах. Как выглядит Красноярск по сравнению с ними?

- Могу точно сказать, что отличается в лучшую сторону качеством организации и проведения. Понравилось само место, МВДЦ «Сибирь» своим пространством, здесь приятно находиться.

- А что можете сказать об уровне российских команд? Насколько интересные и качественные идеи они предлагают?

- Только что побывал на третьем раунде, посмотрел результаты первых двух: 605 баллов – это один из самых высоких в мире. Российские команды показывают на внутреннем чемпионате самый высокий уровень! Отдельно хотел бы отметить уровень идей команд. Проекты тоже очень интересные, ребята действительно находят реальные проблемы и оригинальные пути их решения.

- В мае 2019 года национальным оператором по проведению соревнований и Всероссийского робототехнического чемпионата направлений FIRST® LEGO® League и FIRST® LEGO® League Jr. на три года стала автономная некоммерческая организация из Красноярска «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего». Но значит ли это, что теперь эти соревнования будут проходить только в Красноярске?

- Мы, LEGO Education, выступаем за то, чтобы чемпионаты проходили в разных городах, в каждом крае, области, республике, чтобы ребята могли ближе познакомиться с робототехникой. Но решение о выборе города все же остается за оператором.