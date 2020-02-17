В честь Победы 45-го года в Красноярске отремонтируют 45 улиц, названных именами героев Великой Отечественной войны

В этом году страна будет отмечать 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И в рамках подготовки к этому событию стартовал федеральный проект под названием «Улица Победы». Участвуют в нем 83 субъекта Федерации. Планируется, что в нормативное состояние будут приведены улицы и дороги, название которых так или иначе связаны с именами и событиями войны.

В Красноярске таких улиц 49, в план ремонта войдут преимущественно улиц Покровки, Взлетки и Октябрьского района. Но есть и другие районы: Зеленая роща, Черемушки и другие:

- Водянникова

- Водопьянова

- Юшкова

- Сосновского

- Березина

- Алексеева

- 78-й Добровольческой бригады

- Молодогвардейцев,

- Молокова

- Харламова

- Рокоссовского

- Малиновского

- Белинского

- Матросова

- Мартынова

- Микуцкого

- Чернышева

- Вильского

- Карбышева

- Тотмина

- Цукановой

- Давыдова

- Борисевича

- Гастелло

- 9 Мая

- 40 лет Победы

- Гриболевская

и другие.

Из информации, которую предоставил депутатам Горсовета департамент городского хозяйства, на реализацию планов предусмотрено финансирование в размере 121 миллиона рублей. На эти деньги необходимо будет поменять, при необходимости, бордюры, дорожные знаки и асфальт, установить новые остановочные павильоны. Сроки – в течение всего 2020 года.

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