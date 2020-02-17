В честь Победы 45-го года в Красноярске отремонтируют 45 улиц, названных именами героев Великой Отечественной войны
В этом году страна будет отмечать 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И в рамках подготовки к этому событию стартовал федеральный проект под названием «Улица Победы». Участвуют в нем 83 субъекта Федерации. Планируется, что в нормативное состояние будут приведены улицы и дороги, название которых так или иначе связаны с именами и событиями войны.
В Красноярске таких улиц 49, в план ремонта войдут преимущественно улиц Покровки, Взлетки и Октябрьского района. Но есть и другие районы: Зеленая роща, Черемушки и другие:
- Водянникова
- Водопьянова
- Юшкова
- Сосновского
- Березина
- Алексеева
- 78-й Добровольческой бригады
- Молодогвардейцев,
- Молокова
- Харламова
- Рокоссовского
- Малиновского
- Белинского
- Матросова
- Мартынова
- Микуцкого
- Чернышева
- Вильского
- Карбышева
- Тотмина
- Цукановой
- Давыдова
- Борисевича
- Гастелло
- 9 Мая
- 40 лет Победы
- Гриболевская
и другие.
Из информации, которую предоставил депутатам Горсовета департамент городского хозяйства, на реализацию планов предусмотрено финансирование в размере 121 миллиона рублей. На эти деньги необходимо будет поменять, при необходимости, бордюры, дорожные знаки и асфальт, установить новые остановочные павильоны. Сроки – в течение всего 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU