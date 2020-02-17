«Ему нужно идти в суд! Опыт наших спортсменов показывает, что можно отстоять медаль»: участник двух Олимпиад призвал не сдаваться биатлониста Устюгова

Победа Александра Логинова в спринте на чемпионате мира 15 февраля, ставшая поводом для нападок на российских спортсменов, совпала еще с одним событием в мире биатлона: Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил олимпийского чемпиона из Красноярска Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил. Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, получил два года дисквалификации и лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.

В итоге без медалей осталась вся сочинская «золотая» четверка, а это, кроме Евгения Устюгова, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Если Устюгову не удастся опротестовать решение IBU, российская сборная потеряет первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

Евгения Устюгова поддержали красноярские спортсмены. Андрей Болдыков, мастер спорта России международного класса по сноуборду, участник Олимпиад в Ванкувере и Сочи:

- Женю Устюгова очень хорошо знаю - он честный спортсмен и никогда не был замечен ни в чем подобном. Считаю, ему действительно нужно обращаться в суд и отстаивать свою правоту, свою медаль и первое место, которое на Играх в Сочи по праву принадлежит России. Опыт наших спортсменов, которые судились, показывает, что это возможно. Более, того, Олимпиада в Сочи у меня лично не единственная и могу сказать несколько слов об организации - она была на высоком уровне. И если на Олимпиадах в других странах нашу команду постоянно старались уличить в каких-то фактах, которых на самом деле не было, то в Сочи все допинг-пробы проводились честно и справедливо - и по отношению к российской команде, и по отношению к командам других стран.

Напомним, сразу после Олимпиады в Сочи красноярец Евгений Устюгов завершил свою карьеру, и в этом спортивный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин усматривает признание вины: «Устюгов сразу после Олимпиады в Сочи закончил со спортом, было сразу очевидно, что там что-то не то. Было совершенно очевидно, что рано или поздно это вскроется».

Напомним, завершение спортивной карьеры после громкой победы – типичное явление в мире спорта. Например, в прошлом сезоне завершили свою карьеру блестящие спортсменки, многократные чемпионки мира и Олимпийский игр немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, наша Анастасия Кузьмина (сестра Антона Шипулина), выступающая за Словакию – и никто их ни в чем не обвиняет.

На своем канале в YouTube Уткин назвал Устугова «обманным олимпийским чемпионом»: «…Это нельзя простить, а понять это очень легко. Не надо сейчас играть в грусть, какая это тяжелая потеря… По сравнению с тем, как вы обманули тысячи людей, которые честно и искренне за вас болели, которые ждали этого, отложили дела, у которых не так уж и много радостей в жизни, по сравнению с этим – то, что потеряли вы, эти медали, кругляшки, деньги, которые вас заставят вернуть, – это все ерунда.

Вы, ребята, бывшие олимпийские чемпионы, вы, обманные чемпионы, предали это чувство счастья, сентиментальность. Вы – не то, что можно назвать плохим словом, вы предатели. Это скотский поступок.

Про вас всегда будут помнить вот это. Будете вы жить долго, вы спортсмены – у вас здоровье крепкое, приезжать домой на хорошей машине, с животиком. И будете вы просто обывателями.

Вас, конечно, пристроят, будете руководителями-начальниками, а начальниками вы будете плохими, потому что этому вы не учились. И уверенности в жизни у вас никогда не будет, потому что лучшие годы своей жизни вы посвятили преследованию ложной цели, вы обманули ожидания тысяч людей, вы обманули тех, кто должен прийти за вами.

Ну вот и живите с этим, не знающие, как жидкость попадает в ваш организм. Разберитесь хоть через какое отверстие. Скоты».

34-летний Устюгов вынужден защищаться самостоятельно, поскольку в Союзе биатлонистов он больше не состоит. Он назвал произошедшее «беспределом», готов идти в суд и намерен требовать публичного рассмотрения дела с участием журналистов. У него есть возможность оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сразу после дисквалификации Евгения Устюгова Министерство спорта Российской Федерации освободило его от должности главного судьи зимней Спартакиады учащихся России. Главным судьей соревнований утвержден заслуженный мастер спорта по бобслею Роман Орешников.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Черных, спортивный журналист, Красноярск:

- Мало кто знает, но примерно за год до Сочинских соревнований у Евгения Устюгова была операция на мениске. Это, вы должны понимать, очень болезненная вещь. Потом он долго восстанавливался, в том числе действительно, не без соответствующих препаратов...На олимпиаде в Сочи наши биатлонисты вырвали победу чудом. Они долго не попадали на пьедестал, и только в последней эстафете «выстрелили». Секрет неожиданного преображения сборной неизвестен... Давайте только не принимать этот как утверждение или отрицание чьей-то вины, мы только рассуждаем. Так или иначе, именно по этой причине, из-за проблем со здоровьем, он ушел тогда из спорта.

В интервью, которое после олимпиады Евгений Устюгов дал только мне, он уже дал понять, что эти большие соревнования, скорее всего, станут для него последними. И как важна для него была та медаль, которую сейчас отняли:

«...Командная медаль в своей стране, на своей трассе более весома. Выиграть её было труднее. Каждый человек из нашей команды отработал на все свои даже не 100 %, а 120 %. Каждый выкладывался, каждый бился за эту медаль. Я всегда говорил, что мы очень дружная команда и старался, как капитан, соблюдать эти традиции. Наша сборная очень молодая, я в команде был самый старший и опытный. Мне приходилось брать на себя ответственность, принимать решения, которые помогали нашему тренерскому штабу.

Дня за три до эстафеты мы ходили, как неразлучная семья, все вместе, чуть не в туалет. Эта сплоченность нам и помогла. Не обидно ли, что в индивидуальных гонках не удалось ничего выиграть? Нет, это спорт…

- Нет желания родить третью дочку и выиграть третье олимпийское «золото»?

— Это вопрос времени. Об этом еще рано думать. Зачем обманывать болельщиков, зрителей, любителей биатлона такими громкими заявлениями...»