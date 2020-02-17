Аварийные школы в Красноярском крае должны исчезнуть

2019 год был для краевой системы образования продуктивным: построено 6 школ и 8 детских садов. Запущен проект для ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Успешно проведены региональные чемпионаты «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы». А еще отремонтировано 12 спортивных залов в сельских территориях и обновлен школьный автопарк.

В 2020 году строительство новых школ и детских садов продолжается. А также запустится много новых проектов в рамках национальных инициатив президента: в сельских территориях на базе школ создаются «Точки роста», в Красноярске и Норильске откроются IT-клубы – современные центры для цифрового образования детей, в Ачинске появится детский технопарк «Кванториум».

В поселке Зеледеево Емельяновского района открылся образовательный центр на 50 школьных и 30 дошкольных мест. Новое двухэтажное здание построили за полтора года взамен старой деревянной школы 1960 года постройки. Ветхое здание пошло под снос, и до ввода новой школы ребята учились в специально приспособленном помещении. Деньги на выкуп нового здания у частного инвестора выделили из краевого бюджета – более 135 миллионов рублей. В этом году в новой школе будут учиться 46 ребят с 1 по 10 класс. Благодаря построенному центру в поселке впервые появится детский сад, для него уже сформировали группу из 13 дошколят.

Создание в сельских школах комфортных и современных условий является одним из ключевых приоритетов в работе Правительства

- Мы каждый день ходили смотреть, как идет строительство, и наконец-то свершилось! Сегодня мы вошли в светлую, современную, двухэтажную школу со всеми удобствами, с большой столовой и кухней, оборудованной по последнему слову техники, - рассказала директор Зеледеевской школы Ольга Коваленко. - От всех наших педагогов и учеников выражаю искреннюю благодарность в первую очередь Губернатору края, Правительству региона, районной администрации за возведение этого прекрасного сооружения, островка цивилизации в таежной окраине.

Образовательный центр в посёлке Зеледеево построен по индивидуальному проекту, ранее в крае такие объекты не строились. Центр полностью оснастили мебелью, в кабинетах установили современное оборудование. Имеется просторный спортивный зал, библиотека, кабинеты для занятий по технологии для мальчиков и девочек. Здание имеет собственную котельную, дизель-электростанцию, современные очистную систему, водопровод, систему пожарной сигнализации и дымоудаления, приточную вентиляцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель председателя Правительства края Алексей Подкорытов:

- Создание в сельских школах комфортных и современных условий является одним из ключевых приоритетов в работе регионального Правительства. Губернатор Александр Усс поставил задачу обратить особое внимание на развитие системы образовательных учреждений края. Следующая пятилетка должна стать периодом улучшения качества школ и создания хороших условий для учащихся. В крае принята государственная программа, позволяющая решать вопросы аварийных школ, в том числе школы в поселке Зеледеево.

СПРАВКА КП:

В 2020 году по национальным проектам «Образование» и «Демография» в крае планируется построить:

- 14 детских садов,

- 1 спортивный зал,

- 6 школ (в микрорайонах Преображенский и Пашенный в Красноярске на 1280 мест каждая, в поселке Большой Унгут Манского района на 60 мест, школу с детским садом в селе Разъезжем Ермаковского района на 80 школьных и 35 дошкольных мест, в селе Жуковка Козульского района на 115 мест и в городе Боготоле на 550 мест).