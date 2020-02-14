Что придумали школьники для чемпионата России по робототехнике в Красноярске?

Напомним, в этом году тема робототехнического сезона – градостроительство. Среди интересных проектов - аквапарк для маломобильных людей (Нижний Новгород), установка для уборки снега (Екатеринбург), дом на колесах (Таганрог).

С некоторыми проектами познакомились журналисты детского пресс-центра "Твори - гора" при участии гимназии № 10 Анна Граблева, Вита Пермякова, Ольга Мавричева, Тимофей Спрыжков, Вячеслав Очековский. И вот что у них получилось.

«Робосфера»: стиль и планы на будущее

Творческая и стильная команда из Ижевска – «Робосфера»! Ребята в черных футболках и желтых жилетах своего робота тоже оформили в этих цветах.Фото: Мария ЛЕНЦ

Творческая и стильная команда из Ижевска – «Робосфера»! Ребята в черных футболках и желтых жилетах своего робота тоже оформили в этих цветах.

- Наш робот – это инженерный механизм, который в будущем сможет работать на строительной площадке: поднимать и передвигать тяжелые блоки, собирать несложные конструкции. Причем, робот не нуждается в человеке, который сидит в кабине и переключает рычаги, управлять им можно дистанционно, просто пересылая код, - рассказывает Олег Ремизов.

Олегу 17 лет, в будущем видит себя программистом нейросетей и мобильных приложений.

- Мне нравится изобретать, придумывать новые устройства, которые сделают наш быт проще. У себя дома я оборудовал розетки вай-фаем. Это удобно: приборы могут оставаться включенными в сеть, а я управляю ими с телефона. Благодаря моим увлечениям, я подтянулся в учебе, мне гораздо легче дается математика и информатика. В робототехнике возможности почти безграничны: мы учитываем свои ошибки в предыдущих проектах, ищем новые решения, учимся мыслить нестандартно и расширяем кругозор каждый день. Робототехника подарила мне возможность побывать в других городах, да и поступить в вуз будет легче.

Робот-свая, робот-полицейский, робот-уборщик из Чебоксар

Ребятам из Чебоксар всего по 10-14 лет, но они уже думают о проблемах родного города и пробуют их решить. Их проект называется “Умный город”.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ребята в клетчатых рубашках совещаются, тестируют робота, шутят, - это команда «Исследователи» из Чебоксар. Они приехали без тренера, зато с мамами. Говорят, родительская поддержка согревает, и уже ничего не страшно.

Ребятам всего по 10-14 лет, но они уже думают о проблемах родного города и пробуют их решить. Их проект называется “Умный город”. Идея - объединить автономное управление всеми системами безопасности города, они презентуют Робота-полицейского, Робот- уборщика, Робота-сваю.

- В Чебоксарах сложный рельеф. Город стоит на реке Волга, она часто размывает берега, образуются овраги. Из-за подземных вод происходит даже обвал зданий. Мы придумали робота-сваю. С помощью него здания будут выравниваться автоматически! Робот будет представлять из себя конструкцию с мотором и датчиком, которая расположится под домом. Как только робот-свая почувствует, что дом начинает двигаться, он подаст сигнал на пункт управления и с помощью моторов сможет выравнивать здание, предотвращать обрушение и укреплять каркас, - рассказывает капитан команды Дмитрий Кузнецов. - Еще мы придумали робота-полицейского, на котором будет установлена камера, и с ее с помощью он сможет различать лица! Если распознал преступника, сразу пошлет сигнал в полицию, где начнут расследование. Третий наш робот - уборщик, его задача следить за чистотой города и проверять качество уборки.

И это не просто фантазии, ребята консультировались со специалистами и даже подсчитали стоимость реализации проекта. Комплект роботов на город будет стоить почти 3 миллиона.

Noname510: непохожие на других

Команда Noname510 из Саратова уверена, что скоро профессия строителя может исчезнуть навсегда.Фото: Мария ЛЕНЦ

Команда Noname510 из Саратова уверена, что скоро профессия строителя может исчезнуть навсегда. Почему? Да потому что робототехника творит чудеса! Робот, который создали ребята, может сам построить дом!

- У нашего робота нет имени, но он наш верный друг, товарищ и опора. Мы делали его несколько месяцев, даже посчитали, что собирались вместе 34 раза! Думали, обсуждали, спорили, конструировали, - рассказывает участник команды Владимир Сараев. - Робот состоит из множества термоалюминиевых пластин, моторов и сервомоторов. Это взаимосвязанная система, при нехватке хотя бы одного болтика все развалится! Фишка нашего робота - в захвате. Он может брать, поднимать и переносить предметы, мы управляем им с помощью контроллера-джойстика. Я думаю, что именно наш робот победит, ведь он уникален! Он сам может построить здание с «нуля»!

- А что означает название вашей команды, «Noname510»?

- С названием связана интересная история! Нам для работы завезли ноутбуки серии l520, а нашей команде достался единственный компьютер другой серии, l510 и серийного номера он не имел. Мы решили, что это знак! Мы такие же уникальные, непохожие на других, как наш компьютер, - объяснил Владимир Сараев.

Ребята занимаются робототехникой около четырех лет и мечтают проектировать реальных роботов, которые будут строить блочные дома. И если у Noname510 все получится, мы сможем навсегда избавиться от ошибок в конструкции зданий, ведь робот ничего не может забыть или перепутать!

Румынские команды: «Нас приняли очень тепло»

В соревнованниях участвуют две команды из Румынии — «AutoVortex» и «AutoVortex FAN Courier». Они представляют две разные школы, дружат и вместе ездят на соревнования.Фото: Мария ЛЕНЦ

В соревнованиях участвуют две команды из Румынии — «AutoVortex» и «AutoVortex FAN Courier». Они представляют две разные школы, дружат и вместе ездят на соревнования.

Рассказывает участник команды Димитрие Кудрич:

- Команду создал 9 лет назад наш тренер Йонуц Паня. Он первый, кто принёс робототехнику в нашу страну! Мы гордимся быть в его команде. Каждый пробует себя в разных ролях, и мы смотрим, что кому больше подходит. Если кто-то хорошо водит — становится пилотом, у кого «идет» программирование — тот кодер, кто быстро и хорошо конструирует, тот механик, как я! Бывает, что участники и после школы остаются в команде в качестве менторов, помогают достигать целей, побеждать. Большинство из нас продолжит развиваться в робототехнике или IT. В робототехнике нас, в первую очередь, вдохновляет командная работа и STEM-дисциплины (STEM — англ. аббревиатура от: наука, технологии, инженерия, математика).

- Мы команда, которая много путешествует, есть с чем сравнить: в Красноярске нас приняли очень тепло. Ощущение, как будто мы на соревнованиях у себя дома. Я поздравляю всех с классным чемпионатом! — улыбается тренер Йонуц Паня.

«PHANTOM» из Санкт-Петербурга: дружба и роботы

«PHANTOM» из Санкт-Петербурга: мы сотрудничаем со многими командами, все время обсуждаем наши проекты, часто ходим друг к другу в гости.Фото: Мария ЛЕНЦ

До соревнований остаются считанные минуты, но мы успеваем поговорить с капитаном команды Александром Смагиным:

-Мы начали работать над проектом в сентябре: наметили все чертежи и планы, устроили мозговой штурм и начали собирать робота. Родители помогали материалами, наш руководитель подсказывал, обменивались идеями с другими командами, мы со многими сотрудничаем, все время обсуждаем наши проекты, часто ходим друг к другу в гости.

Тренер команды Phantom Виктор Якунин рассказал, как ему удается держать команду в тонусе:

- Здесь, наверное, принцип Суворова работает: нужно всегда быть с участниками, быть на волне, поддерживать команду изнутри и благодаря этому получается комфортный климат. Я для ребят и наставник, и помощник, но в первую очередь друг! А может и старший брат! Основная цель в том, чтобы ребята были заинтересованы, а не просто ходили на занятия.