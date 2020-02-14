LEGO-мода: на чемпионате по робототехнике В Красноярске детали конструктора стали частью костюмов

На российский чемпионат с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP приехали 185 команд. И каждая привезла не только идеи, проекты и роботов, но и собственноручно созданный имидж. Провожают по уму, а встречают по одежке, - это работает даже на таких интеллектуальных событиях как чемпионат по робототехнике.

Кепку можно собрать из конструктора!Фото: Мария ЛЕНЦ

У каждой команды своя форма. Причем, логотипы и рисунки придумывают и создают сами ребята. Но мы особо решили отметить тех, кто применил кирпичики лего для создания своих костюмов.

Кепку можно собрать из конструктора!Фото: Мария ЛЕНЦ

Поскольку тема этого года - градостроительство, многие команды приехали в комбинезонах, касках, жилетах, клетчатых или полосатых рубашках.

Кепку можно собрать из конструктора!Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна фишка чемпионата - медицинские маски. Они лежат на стойке регистрации, чтобы каждый мог взять их. Но многие решили их украсить.

Многие пишут на своей форме название города или страны.

Кепку можно собрать из конструктора!Фото: Мария ЛЕНЦ

Кепку можно собрать из конструктора!Фото: Мария ЛЕНЦ

Очень любят юные изобретатели головные уборы: короны, кокошники, шляпы, кепки, козырьки.

Кепку можно собрать из конструктора!Фото: Мария ЛЕНЦ

Костюмы помогают думать!Фото: Мария ЛЕНЦ

«Железяки», «Гоблины», «Неудержимые», «Торт в лицо» – в названиях тоже можно немного поиронизировать. Кстати, хозяева чемпионата все же не удержались и поприветствовали команду «Торт в лицо» тортом в лицо. В неформальной обстановке, конечно, и исключительно шутки ради.