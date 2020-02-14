Туристический кластер «Арктический» представят на крупнейших международных выставках

Об идеях и планах развития туризма в арктической зоне «Комсомолка» уже рассказывала, продолжаем держать вас в курсе.

Мастер-план туристического кластера «Арктический» реализует Агентство развития Норильска (далее – АРН) и уже в сентябре он должен быть готов. Сейчас идет работа сразу в нескольких направлениях: аналитические исследования, экспертное обсуждение, участие в выставках и их организация, цифровизация проекта. Рассказываем подробности.

Во-первых, идет серьезная исследовательская работа. Чтобы выяснить возможности, нужно знать потребности: от того каков потенциал туристического потока до кадрового вопроса. Для каждой задачи - свои пути решения. К примеру, чтобы оценить величину турпотока в Заполярье уже весной АРН установит электронные счётчики в аэропорту Норильска и в Дудинском морском порту. С помощью небольших пультов, установленных у стойки таможенного контроля, гости смогут назвать цели визита.

Во-вторых, пройдет репрезентативное анкетирование жителей не только Норильска и Дудинки, но и отдалённых поселков.

В-третьих, экспертное обсуждение. Это будут разные площадки и форматы: стратегические сессии, круглые столы.

Итогом аналитических исследований и экспертных встреч должны стать ответы на конкретные вопросы о том, чем сейчас живет Север и как сделать его мировым туристическом брендом.

- В сентябре 2020 года мы представим широкой общественности, в том числе представителям крупного бизнеса, желающим реализовать туристические проекты в «Арктическом» готовый мастер-план, - рассказывает Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма. - Также презентуем его на конференции Ассоциации зимних городов мира, которая пройдет в Финляндии, в городе Рованиеми.

Большое внимание - продвижению кластера. Уже в марте «Арктический» представят на двух международных туристических выставках – MITT-2020 и Интурмаркет-2020.

Международная туристическая выставка 2020 – MITT в Москве будет полностью посвящена кластеру и туристические операторы региона смогут презентовать свои продукты. АРН, одним из учредителей которого является компания «Норникель», а задачей - развитие города, имеет все необходимые ресурсы, чтобы оказать поддержку желающим.

На этой, самой крупной российской выставке, куда приедут участники из 229 стран и регионов мира, будут представлены недавно открывшиеся Таймырский информационный центр и Центр развития туризма Норильска. Агентство развития Норильска расскажет о малоизученных туристических локациях на карте Севера. Отдельная задача – поиск стратегических партнёров для развития туризма.

Проект «Арктического» может попасть в Федеральную целевую программу развития туризма до 2025 года. Если это произойдет, то будут проще и быстрее решены инфраструктурные задачи: новые гостиницы, хорошие дороги, причалы, этнопарк в Дудинке, парк «Арктический» в Норильске, разработка мастер-плана Плато Путорана.

Все это позволит создать конкурентные маршруты, событийного, этнографического, экологического и экстремального туризма.

Юлия Верхушина, руководитель Агентства по туризму Красноярского края убеждена, что именно Арктика способна привлечь туристов из разных уголков мира. Спрос, как в других северных странах, не будет огромным, но он может стать стабильным. И вот почему:

- Арктические территории отражают всю суть Сибири. Мороз, который проверяет на прочность. Люди, которые мало говорят, но их поступки и их храбрость говорят сами за себя. Места, куда не ступала нога человека. И мне кажется, в условиях когда туризм стал доступным, люди ищут именно тех эмоций, которые они не получат нигде. Арктика - как раз про эмоции. Поэтому я делаю большую ставку на развитие этого направления для въездного туризма. Что касается главных и непростых вопросов – инфраструктуры и кадров, - решения есть, но они не быстрые.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Изучать Север будем с цифровой платформой

В декабре 2019 года Агентство развития Норильска представило на Красноярском инновационном форуме платформу ArcticZone. В его создании участвовали команды IT-специалистов и социологов. Работа над этим уникальным цифровым продуктом продолжается. ArcticZone позволит выбрать туристический маршрут из уже имеющихся предложений или составить свой уникальный тур. Здесь же можно подготовить и собрать полный пакет документов, оплатить выбранный тур, оставить свое мнение о сервисе. Важно, что в ArcticZone будет система контроля безопасности клиентов и сотрудников «Арктического»: на карте местности в реальном времени будет отображаться местоположение людей и фиксироваться, если кто-то сошел с маршрута.