Красноярский Север готов принять около 10 тысяч туристов. Куда и зачем приедут гости из России и зарубежья?

Между Агентством развития Норильска, краевым Агентством развития бизнеса и инвесторами подписано соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию туристско-рекреационного кластера «Арктический».

Общий объем инвестиций в рамках подписанного документа – почти 700 млн рублей. Из 17 инвесторов трое представляют Таймыр, один – Москву, все остальные – норильчане. Все эти документы, инвестиции и проекты сейчас воплощаются в конкретные объекты, которые будут готовы уже в сезон 2020 года!

Что именно будет сделано в ближайшее время, рассказывает директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

- Максим Николаевич, что нового появится для туристов в ближайшие годы, как и когда они смогут воспользоваться новыми возможностями?

- В Норильске откроются три гостиницы: на 27, на 84 и на 150 мест. Одна – к концу 2020 года, еще две в 2021-22 годах. Это очень важно, потому что сейчас, в невысокий сезон, все места гостиницы заняты.

В 2020 году будут открыты и расширены базы отдыха и за пределами города. Примет первых туристов база отдыха «Горизонт» в Оганере, здесь можно будет покататься на квадроциклах, снегоходах. Две базы откроются в охранной зоне Таймырского заповедника на плато Путорана: на озере Собачье и в заливе Урванцева. Они будут всепогодные. Есть задача обеспечить эти места отдыха альтернативным источником энергии. Для этого нужно установить солнечные батареи, которые смогут работать с марта по октябрь. Стоимость проекта 63 миллиона рублей, эти средства планируется привлечь из федерального бюджета.

Изменится и усадьба «Жар. Птица», одна из самых комфортабельных баз отдыха на озере Лама. Сейчас она одномоментно может принимать до 16 гостей, но планируется ее расширить. На базе отдыха Белого шамана на реке Бунисяк планируют поставить юрты, а это 12 дополнительных мест.

- Есть ли на территории проекты, которые направлены на развитие туризма и развиваются параллельно, вне подписанного соглашения?

- Привлечение туристов – это работа комплексная, в ней участвуют много людей, организаций и компаний, объединенных муниципальными программами по развитию туризма Норильска и Таймыра и профильной федеральной целевой программой на 2019-2025 годы

В Норильске есть аэропорт, который может принимать любые пассажирские лайнеры, есть все блага большого города, причем, они высокого качества: аквапарк, театр, музей, горнолыжный комплекс, торгово-развлекательный центр и т.д.

Компания «Норникель» строит большой физкультурно-оздоровительный комплекс, который сможет стать площадкой для этнических фестивалей и принимать туристов, приезжающих их посетить. Кстати, «Норникель» является одним из учредителей Агентства развития Норильска, поддерживает множество инициатив, которые так или иначе помогают городу.

Даже, казалось бы, исключительно городской проект, парк «Озеро Долгое», когда он будет реализован, тоже сможет работать на туристов. Он рассчитан на местных жителей, которые смогут проводить здесь свободное время в любое время года, и специально в этот парк туристы не поедут, но когда приедут, обязательно посмотрят и оценят, как сделан парк в Заполярье, кстати, первый парк в Норильске!

Есть идеи и у частных инвесторов. Например, они хотят показывать туристам труднодоступные места, для этого нужна малая авиация, суда на воздушной подушке, базы отдыха – все это просчитывается.

По поручению губернатора Красноярского края мы разрабатываем идею доставки туристов в Арктику, на Северную землю. Для этого там нужна взлетная полоса для малой авиации.

В 2019 году туристический поток в наш регион вырос на 28%! Предприниматели это видят, понимают, что есть смысл развивать бизнес, предлагать новые услуги.

- Многие слышали про два пассажирских лайнера на Енисее, которые планируются к 2021 году. Получается, туристы на Енисее появятся только через два года?

- На самом деле, они уже есть и их будет еще больше. Таймырский предприниматель подготовил теплоход, который в этом году выполнил первый круизный рейс по маршруту Красноярск-Дудинка и обратно.

Из Санкт-Петербурга Северным морским путем пришел теплоход «Максим Горький», сейчас он в Красноярске на дооснащении и с июня 2020 года совершит пять рейсов Красноярск-Дудинка-Красноярск.

Два пассажирских лайнера к 2021 году – это совершенно новые суда, их сейчас строят. Туризм на Енисее поведет за собой развитие всех туристических мест на берегах.

Дудинка станет центром этнографического и круизного туризма. Фото предоставлено пресс-службой «Норникеля».

- У арктического туризма только один минус – цена.

- По понятным причинам Крайний Север всегда был и останется труднодоступным местом с экстремальными природными условиями. Но он и не предполагает массового туризма. Оптимальная пропускная способность Норильска и Таймыра – это примерно 10-15 тысяч человек. Для ее увеличения необходимо серьезно развивать туристическую инфраструктуру.

Это именно такой поток, который обеспечит развитие туризма и при этом не окажет нагрузки на хрупкую природу этих мест.

- Есть еще спортивные туристы, которые хотят пройти маршрут пешком, с рюкзаком. То есть с минимальными затратами. Они смогут это сделать?

- Поскольку самое привлекательное для самодеятельных туристов плато Путорана и озера находятся в охранной зоне заповедника, нужно получить разрешение на посещение, его выдает Объединенная дирекция заповедников Таймыра. Это можно сделать по электронной почте. Местным жителям разрешение выдается на год, приезжим – разовое. Также нужно уведомить спасателей о своем маршруте и сроках прохождения. А чтобы добраться до начала маршрута, озера Лама, есть два предпринимателя, которые предоставляют транспортные услуги, проблем нет.

Плато Путорана особенно привлекает спортивных туристов! Фото предоставлено пресс-службой «Норникеля».

Наша справка

Туристско-рекреационный кластер «Арктический» с объемом инвестиций более 10 млрд рублей объединяет три территории – Норильск, Дудинка и плато Путорана. Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного и событийного туризма, Дудинка – этнографического и круизного, плато Путорана - экстремального и экологического.

А в это время

Поддержку предпринимателям, которые участвуют в развитии арктического туризма, оказывает Агентство развития бизнеса.

- Речь идёт о бизнес-планировании, микрофинансировании, продвижении кооперационных проектов, сертификации туристических маршрутов, - поясняет генеральный директор АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Александр Граматунов.

- Уже приняты заявки на разработку бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований, идет разработка информационной кампании, направленной на популяризацию туристических проектов участников кластера, так же финансируемой Агентством развития бизнеса, - уточняет и.о. руководителя Центра кластерного развития АРБ Родион Полуэктов. - Подчеркну, все перечисленные услуги предоставляются на льготных условиях, предприниматель оплачивает не более 5% их стоимости.