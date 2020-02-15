На чемпионате России по робототехнике в Красноярске тренеры команд оценили программу «Инновационный педагог LEGO Education»

Кульминацией 40-летних усилий компании по объединению педагогов-единомышленников в международное профессиональное сообщество стала программа «Инновационный педагог LEGO Education». Она стартовала 20 января 2020 года и поможет сформировать сообщество учителей, разделяющих ценности компании LEGO Education и готовых идти в ногу со временем.

Насколько важно сделать это прямо сейчас, показывают данные исследования Международного экономического форума «Будущее рынков труда» (Future of Jobs 2016):

- 71% новых рабочих мест в STEM областях будут связаны с компьютеризацией

- 65% нынешних учеников будут работать по несуществующим сегодня специальностям

- 80% будущих профессий будут требовать устойчивого владения STEM компетенциями.

Максим Турушев: «В прошлом году в Австралии мы заняли второе место среди 50 команд из 23 стран мира с проектом «Слеза космонавта».Фото: Мария ЛЕНЦ

- Занимаясь робототехникой, дети учатся моделировать, конструировать, программировать, анализировать, работать с экспертами. Все команды ведут свои группы в социальных сетях, - рассказывает Максим Турушев, руководитель лаборатории по робототехнике «Инженеры будущего», оператора соревнований FIRST, организатора чемпионата России. - Я им всегда говорю, вы должны научиться презентовать себя так, чтобы было понятно, именно вы можете решить ту или иную задачу. Соревнования как раз эти навыки и развивают. И после каждого идет доработка проекта, появляются новые идеи.

Еще одна актуальная задача педагогов - развивать чувство уверенности в своих силах.

Создавали проект вместе с тренером, а на чемпионате нужно презентовать его самостоятельно!Фото: Мария ЛЕНЦ

Опрос, который был проведен агентством The Harris Poll и проведен в 2019 году по заказу компании LEGO Education, охватил 5002 учащихся, 5001 родителя и 1152 учителя, включая более 2300 респондентов из России, показал:

- 76% педагогов утверждают, что недостаток уверенности в своих силах отрицательно влияет на успеваемость их учеников;

- 51% учеников боятся новых предметов, тем и заданий во время учебы;

- 47% учеников говорят, что избегают предметов, при изучении которых они потерпели неудачу ранее.

Команда из Казахстана. Приятно получать награды и медали вместе с тренером!Фото: Мария ЛЕНЦ

Учить навыкам 21 века и уверенности в себе может только тот педагог, который готов расти сам. Непрерывно и не считаясь с личным временем. Именно таких и приглашают в программу «Инновационный педагог LEGO® Education 2020», чтобы делиться знаниями и идеями и получать их от своих коллег. Преподаватели и учителя из Австралии, России, Великобритании, Соединенных Штатов смогут подать заявки до 30 апреля 2020 года. Подробную информацию о программе в России и условиях участия можно найти по адресу: https://education.lego.com/ru-ru/master-educator.

- Робототехника помогает детям расти, я вижу на своих ребятах, как они меняются. Но расти надо и нам, педагогам. Сотрудничество и обмен идеями – это очень важно! У нас есть группы в социальных сетях, где мы общаемся, у нас есть соревнования, где мы смотрим, что делают другие, - говорит Лариса Соловьева, педагог из города Миасс (Челябинская область).