На чемпионате России по робототехнике педагоги оценили новинку LEGO Education, набор SPIKE Prime

В 2020 году компания LEGO Education празднует свое 40-летие, и к юбилею выпустила новейшее образовательное решение SPIKE Prime. Набор SPIKE Prime состоит из комплекта кубиков LEGO, программируемого хаба с несколькими портами, включает в себя датчики и моторы, а также приложение SPIKE на основе языка программирования Scratch. С момента анонсирования в апреле 2019 года, он стал самой ожидаемой новинкой от LEGO Education.

Образовательное решение SPIKE Prime в том числе предлагает 32 готовых занятия для учеников 5-7 классов, сгруппированных в 4 учебных курса. В комплект SPIKE Prime входят методические материалы для педагогов, руководство по началу работы и бесплатные учебно-методические материалы, удобные и интуитивные в применении как для учителей, так и для учеников. Для поддержки педагогов разработаны тренинги повышения квалификации в рамках курсов Академии LEGO Education.

Немаловажно, что наборы SPIKE Prime практически не ограничены при изучении предметов школьной программы и отвечают требованиям ФГОС. Это решение можно использовать при изучении различных предметов школьной программы.

Решения LEGO Education, такие как SPIKE Prime, формируют среду для активного обучения, в процессе которого детям прививаются критически важные для их будущей учебы и взрослой жизни навыки 21 века, любовь к учебе, уверенность в собственных способностях и готовность решать учебные задачи любого уровня сложности.

- Эти наборы хороши тем, что позволяют плавно перейти с 3 класса на более сложный уровень. Там есть интересные решения. Я уже видел презентацию, надеемся, что они попадут и к нам, - говорит Евгений Агалаков педагог дополнительного образования Дома детского творчества, город Заполярный (Мурманская область).

Кстати, на чемпионате с новинками могли поработать все желающие, им помогали опытные тренеры.