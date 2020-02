Чемпионат России по робототехнике в Красноярске: «Когда за дело берутся сибиряки - все получается!»

- В этом году Всероссийский чемпионат по робототехнике впервые проходит в Красноярске. Если определять место нашего города на географической карте, то он в центре России. А какое место, на ваш взгляд, он занимает на роботехнической карте страны?

- В первой десятке точно, а после чемпионата, думаю, зайдет в первую пятерку. Чаще что-то новое начинается в столице, а потом подключаются Сибирь и Дальний Восток и начинают выигрывать и занимать все более серьезные позиции. Когда за дело берутся сибиряки - все получается! Это люди серьезные. Взять хотя бы Всероссийский чемпионат по робототехнике FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP, в рамках которого проходит всероссийские финалы по направлениям FIRST LEGO League и FIRST LEGO League Junior - это же огромный груз ответственности! Для гостей и участников – праздник, а для организаторов – большая, долгая и напряженная работа! Мы очень благодарны всем, кто сделал этот чемпионат в Красноярске возможным.

- Как российские школьники выступают на международных соревнованиях по робототехнике? Нам есть кем и чем гордиться?

- Да, есть. Например, за 15-летнюю историю проведения Всемирной робототехнической олимпиады наши российские школьники неоднократно брали золотые медали, а в 2019 году они стали первыми в командном зачете!

А самая первая серебряная медаль была на олимпиаде в Токио в 2008 году, и ее завоевала команда не из столицы, а из Челябинской области. В этом регионе тогда обратили внимание на робототехнику, стали ее массово развивать, и это сразу «выстрелило». Довольно долго приходиться расти регионам, где нет возможности организовать массовое вовлечение. Победу приносит систематическая работа увлеченных людей, и, конечно, необходима поддержка региона, города, всех тех, кому небезразлично будущее наших детей. Думаю, что и чемпионат в Красноярске был бы невозможен без поддержки администрации города и лично мэра, без сильного плеча и мудрого наставничества все было бы гораздо сложнее. Всероссийские соревнования в Красноярске - как замечательно это звучит и как много это значит для всей страны!

Игра - это серьезно!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Чем в ближайшее время удивит LEGO Education? Раскройте секрет!

- Образовательные решения ЛЕГО Education - это интеллектуально насыщенные продукты, они созданы таким образом, что с ними могут работать дети разных возрастов и разного уровня подготовки, постепенно наращивая навыки и компетенции, необходимые для успешной жизни и карьеры в будущем.

Наше главное событие 2020 года – набор SPIKE Prime, разработанный для ведения учебной деятельности в 5–7 классах основной школы. Это образовательное решение обеспечивает безграничные возможности для творческого проектирования, и помогает ученикам наращивать ключевые STEAM компетенции, необходимые в любой профессии будущего.

Красноярск – крупнейших город Сибири, ведущий промышленный и образовательный центр страны. Для нас партнерство с Красноярском и всем Красноярским краем - это большая честь и огромные возможности развития для всех участников процесса.

- У вашей компании есть проект флагманских школ, в который уже вошли 11 учебных заведений, причем, в основном, как раз в регионах: в Ростове, Красноярске, Сургуте, Калининградской области и Республике Удмуртия и их число растет. В чем их особенности и как стать флагманской школой?

- По нашим оценкам, примерно половина российских школ, а это около 20 тысяч образовательных организаций, работает с различными образовательными решениями LEGO Education. И среди них флагманские школы – ключевые центры притяжения талантливых детей и увлеченных педагогов, которые используют наши образовательные решения и щедро делятся своим опытом со всем образовательным сообществом. Флагманские школы тестируют новые комплекты, участвуют в разработках методических рекомендаций, нарабатывают новые педагогические приемы, исследуют наиболее эффективные формы применения решений – делают большое и нужное дело. Этому проекту третий год, рассчитываем, что в Красноярске будет флагманская школа самого высокого стандарта.

- Три года назад, в январе 2017 года, все программное обеспечение и методические материалы LEGO Education стали бесплатными. Зачем вы это сделали, и какие результаты получили?

- Мы это сделали исключительно для того, чтобы повысить доступность наших решений. И моментально получили результат: если есть возможность у большего количества людей использовать в обучении образовательные наборы, то сразу возникает и взаимодействие, и сотрудничество.

- Мы с вами сегодня говорим о детях. А есть ли у вас предложение для взрослых, для пожилых?

- Маркировка некоторых наборов ЛЕГО Education – до 99 лет! На всех наших мероприятиях мы проводим мастер-классы для родителей с детьми, чтобы мамы и папы поняли, как игра помогает ребенку легко и с удовольствием усваивать новые знания. И когда взрослые начинают сами работать с решениями, их просто невозможно оторвать! Во всем мире тысячи взрослых людей, поклонники LEGO, создают уникальные модели для различных событий, работают с детьми, общаются между собой на одном языке – языке ЛЕГО. Такое замечательное хобби! И не исключено, что через лет 20-30 те дети, которые сегодня пришли на чемпионат в Красноярске как участники или как зрители, останутся фанатами LEGO и пополнят ряды супер-экспертов! И совершенно точно, те знания, умения и опыт, который участники получили в ходе подготовки к чемпионату, станет новой ступенькой к успешной жизни и будущей профессии.