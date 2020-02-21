«Ты обязательно поправишься»: матери-одиночке, повредившей позвоночник, за несколько часов собрали на тренажер

Тот случай, когда для чудес не нужно поводов, а в роли волшебников - обычные люди… Эта история произошла в Лесосибирске (Красноярский край) только вчера, 20 февраля. Олесе Черных, после травмы прикованной к инвалидному креслу, за несколько часов собрали на тренажер для реабилитации.

Олесе чуть за 30, работала пекарем. Одна растит 12-летнего сына. Так сложилось, с его отцом они расстались. Есть брат, мама на пенсии, пропадает на 2-3 работах.

Все изменилось в один миг

Жили скромно, но дружно. Пока не произошла беда. Года полтора назад Олеся упала с высоты второго этажа. Была в кафе, неудачно облокотилась на перила, и вот…

Сильно ударилась, сломала 7-й шейный позвонок. На вертолете отправили в Красноярск на операцию. А после она поняла: совсем не чувствует свое тело – ниже плечей. Ни ног, ни живота – ничего… (диагноз не указываем по этическим соображениям).

В один момент яркая молодая женщина превратилась в инвалида-шейника. Утешало одно, врачи пообещали: «Шансы встать на ноги есть, но нужны тренировки – каждый день. И реабилитация!».

В красноярском ФМБА посоветовали купить велотренажер. Хоть самый простенький, за 30 тысяч. Там есть двигатель, он крутит педали. Ставишь ноги – и мышцы укрепляются, суставы работают…

Всего 30 тысяч, но и их у семьи не было. Два пособия – по инвалидности и детское, иногда помощь бабушки. Но – приходится выплачивать кредиты, взятые еще в прежние имена. Так что Олеся вдвоем с сыном выживают на 10 тысяч в месяц. Нет ни ноутбука, ни телевизора, какой уж там тренажер! И тем более реабилитация.

В четырех стенах

К тому же после того, что стряслось, им пришлось переезжать к маме Олеси – в квартиру на пятом этаже.

Денис, как может, во всем поддерживает маму. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Вот и сижу в инвалидном кресле - в четырех стенах, - вздыхает она. – Мама на работе, сын в школе. От соцзащиты особой помощи не было – так, по остаточному принципу. А мы не приучены ходить, выбивать, требовать… Но мир не без добрых людей – мне подарили хорошую коляску, не оставляют. И все же иной раз такое отчаяние накатывало, сами понимаете… У самой денег почти не было, а тут увидела, двойняшкам нужна помощь, перечислила 100 рублей, все что могла.

А через пару дней – звонок подруги Ольги (они видятся редко, у той маленький ребенок, но постоянно на связи). Они одногруппницы, учились вместе. Поняв, что Олеся на грани, решила: надо спасать. И разместила в соцсетях пост:

- Лесосибирск, всем привет! Обращаюсь к вам с просьбой помочь моей одногруппнице Олесе. Она повредила позвоночник, и теперь у нее отказали ноги. Для восстановления требуются ежедневные тренировки. Реабилитация стоит очень больших денег. Поэтому хотим заказать велосипедный тренажёр, он стоит не так дорого(31000 рублей), но и этих денег нет. Помогите нам собрать хоть небольшую часть суммы. Хочется хоть так помочь ей!

Тронута до слез

Сначала горожане засомневались: а почему сами не соберете, сумма невеликая! Но девчонки, подруги Олеси, уже сделали, что могли.

«Все верно, ситуация тяжелая, - подтвердили знакомые в соцсетях. – Женщина переживает, считает себя обузой. Говорит, в соцзащиту звонит, но там стали бросать трубку. А ей просить стыдно. У нее мальчишка еще несовершеннолетний. Мать помогает, но сами знаете, какие у нас пенсии».

И тогда началось: кто 50 рублей, кто 100, кто тысячу… В итоге за несколько часов собрали всю сумму.

Чужой беды не бывает! Люди помогли Олесе собрать деньги на тренажер. Фото: предоставлено героиней публикации.

«Олеся, здоровья тебе и терпения, ты обязательно поправишься!», «Обязательно все будет хорошо, боритесь. У Вас такая поддержка мощная, друзья, сын-умница горой за Вас!» - писали ей совершенно незнакомые люди.

(Ее Денис, когда понадобилось, сам научился обрабатывать пролежень. Заботился, делал все, чтобы Олесе стало лучше).

И не постеснялся поблагодарить всех, кто пришел на подмогу: «Спасибо вам, люди добрые, за помощь нам с мамой!».

Они обязательно справятся. Фото: предоставлено героиней публикации.

Олеся тоже тронута – до слез. Говорит, сбор на тренажер уже закрыли. Как только его привезут, обязательно предоставит отчет. Но деньги еще идут – люди отправляют на реабилитацию, лекарства, витамины.

- Мне бы массажиста хорошего, - вздыхает она. – И серьезный курс реабилитации. Я раньше одну руку не чувствовала, даже сидеть не могла – падала, а теперь все меняется, значит могу, дело идет. Еще хочу найти работу. Только с этим у нас непросто, я ведь не выхожу из квартиры. Тем не менее буду бороться. Благодаря вам, друзья. Спасибо, что поддержали в трудную минуту!