2020-02-13T19:46:23+03:00
Дом. Семья

В Красноярске чемпионат по робототехнике открывал робот

Ему помогали танцоры, собаки, дроны
Татьяна РЯБИНИНА
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Традиционную ленту для открытия доставили на сцену дроны-помощники.Традиционную ленту для открытия доставили на сцену дроны-помощники.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Торжественное открытие Всероссийского чемпионата по робототехнике завершило первый день соревнований и стало настоящим праздником для гостей и участников.

Динамичности прибавили гимнасты. Фото: Мария ЛЕНЦ

Динамичности прибавили гимнасты.Фото: Мария ЛЕНЦ

Для открытия подготовили очень динамичное интерактивное представление, шоу барабанщиков, танец дронов под «Калинку».

Украшением церемонии открытия стали гости из "Роева ручья". Фото: Мария ЛЕНЦ

Украшением церемонии открытия стали гости из "Роева ручья".Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего на несколько минут выступления из парка флоры и фауны «Роев ручей» прибыли самоеды. Но перед этим гости и участники фестиваля успели и полюбоваться и пофотографироваться с этими уникальными северными собаками.

Одним из героев церемонии стал робот Роберт. Фото: Мария ЛЕНЦ

Одним из героев церемонии стал робот Роберт.Фото: Мария ЛЕНЦ

Одним из соведущих стал робот Роберт, с которым, кстати, на досуге можно поговорить на разные темы..

Педро Янг, руководитель направления развития регионального партнёрства «LEGO Education», сделал комплимент Красноярску. Фото: Мария ЛЕНЦ

Педро Янг, руководитель направления развития регионального партнёрства «LEGO Education», сделал комплимент Красноярску.Фото: Мария ЛЕНЦ

В числе почетных гостей - Педро Янг, руководитель направления развития регионального партнёрства FIRST LEGO League, он приехал из Дании, из города Билунд, где находится штаб-квартира LEGO Education:

- Я здесь всего один день, но мне уже все нравится! И город, и еда, и люди! То событие, которое сейчас происходит в Красноярске, может быть названо лучшим из всех, что я видел в мире, в сотнях городов. Хочу поблагодарить организаторов, спонсоров, волонтеров. Команды готовились к этому чемпионату очень долго и настойчиво. Такие соревнования и такие навыки и знания, которые вы получаете, дают возможность получить билет в будущее, найти себя в любой профессии.

Перед открытием с идеями начинающих изобретателей познакомился мэр Красноярска Сергей Еремин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед открытием с идеями начинающих изобретателей познакомился мэр Красноярска Сергей Еремин.Фото: Мария ЛЕНЦ

- В эти дни будет много ярких впечатлений! Вы удивительные, благодаря вам можно немного заглянуть в будущее, это чудо делается вашими руками. На этом чемпионате вы обязательно добьетесь успеха и этот успех будет связан с городом Красноярском! – сказал в приветственном слове мэр Красноярска Сергей Еремин.

Напомним, направление FIRST является международной образовательной программой, которая действует в 98 странах и насчитывает более 445 тысяч участников в составе 61 тысячи команд. Красноярск стал единственным российским городом, получившим право на проведение международных робототехнических соревнований в течение трёх лет.

В мае 2019 года национальным оператором по проведению соревнований и Всероссийского робототехнического чемпионата направлений FIRST® LEGO® League и FIRST® LEGO® League Jr. стала автономная некоммерческая организация «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего». В этом году эти соревнования впервые проходят в Красноярске. Где и когда, смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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