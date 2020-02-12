Таскала на шлейке и била палкой: красноярцы сняли на видео, как пенсионерка «выгуливает» своего кота

Жизнь у Барсика, видимо, была незавидной с самого начала – ему попалась жестокая хозяйка. Все думают, что бабушки – сплошь сердобольные, кормят своих питомцев внусностями, гладят постоянно по голове. Наверняка, у других так и бывает, но Барсику, увы, не так повезло, как другим его сородичам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760234" frameborder="0"></iframe> Красноярские волонтеры забрали у пенсионерки старого больного кота Барсика.

Ему примерно лет 10 лет, для кота это солидный возраст. Как все мурлыки в таком возрасте, Барсику хочется подольше поспать возле теплой батареи. Но хозяйка надевала на него шлейку и таскала с собой во двор на прогулку. В снегу лапки мерзнут, котейке идти совсем не хочется, но бабушка волочет его прямо по земле, швыряет. Да еще бьет то своей тростью, а то и прямо рукой.

Неизвестно, что стало бы с Барсиком, сколько бы он еще протянул, если бы одну из таких прогулок не сняли на камеру жители высотки в «Белых росах», где живет пожилая женщина. Видео попало к зоозащитникам из общества охраны животных «Хатико». Там ужаснулись: да это же издевательство! Спасать нужно кота! Нашли хозяйку Барсика и забрали его в клинику.

- Состояние оказалось ужасным: запущены все зубы, половина и вовсе отсутствует. Во рту язвы. Запущенный ушной клещ, за ушками коросты. Явно проблемы с животом, нужно делать УЗИ, кот ужасно худой, - рассказывает куратор Юлия.

Сейчас волонтеры пытаются собрать денег от неравнодушных красноярцев на лечение Барсика. Будут рады любой сумме. Но после лечения кота ни за что не отдадут обратно прежней владелице. Ему нужна забота и добрые руки.