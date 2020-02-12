Сады на крышах и увеличение парковочных места: что придумали красноярские школьники для чемпионата России по робототехнике?
В этом году тема робототехнического сезона – градостроительство. Перед юными инженерами со всей страны поставлена задача решить актуальные проблемы своего региона. Какие проекты представят красноярские команды?
Один из проектов – использование крыш жилых домов. Если там посадить деревья, траву и цветы, а при грамотном подходе это возможно, то в городе появится множество прогулочных зон. Причем, прямо в жилых домах!
Проект предусматривает автополив, гидроизоляцию, дренаж, освещение, пожарную сигнализацию.
Еще одна идея - альтернатива подземным паркингам. Для этого нужно поднять детские площадки, а под ними ставить машины. При таком подходе дети будут в безопасности от тех же машин. По подсчётам ребят, реализация проекта позволит в среднем создать порядка 150-200 дополнительных паркомест во дворе.
Также школьники предложили свой вариант реконструкции виадука на Театральной площади, чтобы он стал доступным для маломобильных горожан.
Все свои идеи команды готовили несколько месяцев и впервые представят их на Всероссийском чемпионате по робототехнике.
Напомним, FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP пройдёт в нашем городе впервые. Большой праздник робототехники пройдет 13-15 февраля, в МВДЦ «Сибирь», вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Образование 21 века»