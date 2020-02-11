В Красноярском крае микроавтобус с детьми-танцорами врезался в грузовик

В Богучанском районе края микроавтобус с полным салоном ребятишек попал в аварию. ДТП произошло сегодня, 11 февраля, около 10 часов утра на 6-м километре автодороги Богучаны – Юрубчен – Байкит. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760056" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае микроавтобус врезался в грузовик.

Установлено, что детям от 10 до 12 лет, все они – 15 человек – участники хореографического коллектива. Они участвовали в танцевальном конкурсе в Красноярске и теперь возвращались домой. Маленьких артистов сопровождали 5 взрослых, с этим все в порядке, вопросов нет. На поезде они доехали до станции Таежной и дальше должны были добраться домой, в поселок Ангарский, на автобусе.

За детьми на станцию приехал микроавтобус «Фольксваген». Расстояние по трассе от Таежного до Ангарского – чуть меньше 70 километров. По неустановленной пока причине водитель микроавтобуса «догнал» грузовик «Ивеко» с прицепом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП трое детей обратились за медицинской помощью и в настоящее время проходят обследование.

Полиция проводит проверку перевозчика. Фото: ГИБДД края

Приехавшие на место аварии сотрудники полиции сразу же задали водителю вопрос: а где же сопровождение? По правилам при организованной перевозке детей на такие расстояния автобус должен сопровождать автомобиль дорожно-патрульной службы. У водителя должен быть маршрутный лист, список детей и сопровождающих.

- В настоящее время госавтоинспекторы инициируют внеплановую выездную проверку деятельности перевозчика, а также организатора данной несанкционированной перевозки. Кроме того, информация по данному факту будет направлена в правительство Красноярского края, - сообщили в пресс-службе полиции.