2020-02-11T13:09:24+03:00
Общество

Можно ли жениться в високосном году?

В феврале все больше людей начинают вспоминать, что начавшийся 2020 год – високосный. С этим связано много страхов. Считается, что нельзя делать ремонт, совершать крупные покупки, жениться и даже рожать детей!
Екатерина ПЕРЫШКИНА
Поделиться:
Играть свадьбы в високосный год бояться не стоитИграть свадьбы в високосный год бояться не стоитФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

- Я занимаюсь свадьбами достаточно давно, - рассказывает Александр Грешилов, руководитель агентства ЗАГС Красноярского края. И мне казалось, что молодому поколению пора бы уже забыть о бабушкиных суевериях. Но каждый високосный год стабильно замечаю, что свадеб заключается ощутимо меньше. Но, на мой взгляд, – это в корне неправильно! Я всех своих родных, коллег и брачующихся призываю никогда не думать о плохом. А посмотреть на это с другой стороны: ведь один раз в четыре года у нас появляется один дополнительный день, чтобы стать счастливыми!

Власти Красноярского края решили сломать стереотипы: именно в 2020, високосном году было принято решение начать масштабное строительство современного Дворца бракосочетаний. На странице Инстаграм губернатора Александра Усса, на сайте 7 канал до 14 февраля проходит голосование, где горожане выбирают место под новый загс. На выбор предоставили два места - в Академгородке (западнее Храма Новомучеников и Исповедников Российских) и на правом берегу, недалеко от «Платинум Арены», там, где Базаиха впадает в Енисей.

Параллельно с верой в несчастье високосного года, многие современные пары очень любят «красивые» даты. А 2020 год, в частности – февраль, будет на них богат: в нумерологии двойка считается символом благополучия и стабильности. Поэтому в загсах Красноярска ждут наплыва посетителей.

Комментарий специалиста

- Ситуация с високосным годом такая же, как с прочтением гороскопа на день, - объясняет Дарья Кайзер, клинический психолог. - Если с утра прочитать, что все будет плохо, то, настроившись на негатив, человек действительно может столкнуться с неприятностями. А когда речь касается таких глобальных шагов, как свадьба, то это еще очень хороший способ снять с себя ответственность. Мол, семейная жизнь не ладится не потому, что мы не умеем правильно общаться, а потому что поженились в високосном году.

Кстати

Естественно, никто не понимает и не помнит, откуда взялась информация, что високосный год несет несчастье. А поверье это родилось благодаря святому Иоанну Кассиану, день именин которого празднуется 29 февраля. У этого святого не совсем хорошая слава, его называют — Касьян Завистливый, Злопамятный, Тяжёлый, Корыстник.

Справка КП

Почему високосный год длиннее?

Астрономический год длиннее календарного примерно на 6 часов, и за 4 года «набегают» лишние сутки. Добавлять его именно в феврале предложил еще Юлий Цезарь, решив ввести более точный календарь с поправочным днём.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Хакасии привез из Таиланда оружие нинзя
В Красноярске в Покровке спасают каток
В Красноярском крае преподаватель развращал в соцсети 11-летнюю ученицу
В горах на юге Красноярского края начались военные учения
Райффайзенбанк: размер ежемесячного платежа важнее срока
Проект «про любовь к Сибири» вошел в шорт лист Национальной премии "Серебряный Лучник"
В Красноярском крае подросток скрутил ограбившего магазин мужчину
Красноярский край стоит на пороге эпидемии гриппа
Началась зимняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам и кредиту
Райффайзенбанк присоединяет к СБП первый благотворительный фонд
В Боготоле экстренно выселенным жителям аварийной двухэтажки нашли муниципальное жилье
В Красноярск после двухнедельного короновирусного карантина приедут 5 человек
В Красноярск прилетел новый министр спорта Олег Матыцин
Под Красноярском из детского сада украли ребенка
В Красноярске нашли водителя грузовика, повредившего виадук на проспекте Свободном
Некоторые аптеки в Красноярске взвинтили цены на медицинские маски в десяток раз
Мэрия считает законным снос старинного здания в центре Красноярска
В Красноярском крае смертность опередила рождаемость
В Красноярском крае выберут самую красивую маму
В Красноярске спортсмены играли в керлинг 40 часов без перерыва
Губернатор Красноярского края назначил своим полпредом бывшего силовика
«Осторожно, автоподставщики»: в Красноярске молодые люди кидались под машины
Жительница Хакасии через прокурора выбивала «гробовые» на своего отца
В Красноярске под снос пошли все ледяные горки
В Красноярске компания каталась на ВАЗе по пешеходным дорожкам: водителя оштрафовали
В Хакасии по вине медиков погибли четыре пациента психоневрологического интерната
Пакеты, пластиковые бутылки и ветки: в Красноярске собрали около 4 тонн забившего стоки мусора