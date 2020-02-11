Можно ли жениться в високосном году?

- Я занимаюсь свадьбами достаточно давно, - рассказывает Александр Грешилов, руководитель агентства ЗАГС Красноярского края. И мне казалось, что молодому поколению пора бы уже забыть о бабушкиных суевериях. Но каждый високосный год стабильно замечаю, что свадеб заключается ощутимо меньше. Но, на мой взгляд, – это в корне неправильно! Я всех своих родных, коллег и брачующихся призываю никогда не думать о плохом. А посмотреть на это с другой стороны: ведь один раз в четыре года у нас появляется один дополнительный день, чтобы стать счастливыми!

Власти Красноярского края решили сломать стереотипы: именно в 2020, високосном году было принято решение начать масштабное строительство современного Дворца бракосочетаний. На странице Инстаграм губернатора Александра Усса, на сайте 7 канал до 14 февраля проходит голосование, где горожане выбирают место под новый загс. На выбор предоставили два места - в Академгородке (западнее Храма Новомучеников и Исповедников Российских) и на правом берегу, недалеко от «Платинум Арены», там, где Базаиха впадает в Енисей.

Параллельно с верой в несчастье високосного года, многие современные пары очень любят «красивые» даты. А 2020 год, в частности – февраль, будет на них богат: в нумерологии двойка считается символом благополучия и стабильности. Поэтому в загсах Красноярска ждут наплыва посетителей.

Комментарий специалиста

- Ситуация с високосным годом такая же, как с прочтением гороскопа на день, - объясняет Дарья Кайзер, клинический психолог. - Если с утра прочитать, что все будет плохо, то, настроившись на негатив, человек действительно может столкнуться с неприятностями. А когда речь касается таких глобальных шагов, как свадьба, то это еще очень хороший способ снять с себя ответственность. Мол, семейная жизнь не ладится не потому, что мы не умеем правильно общаться, а потому что поженились в високосном году.

Кстати

Естественно, никто не понимает и не помнит, откуда взялась информация, что високосный год несет несчастье. А поверье это родилось благодаря святому Иоанну Кассиану, день именин которого празднуется 29 февраля. У этого святого не совсем хорошая слава, его называют — Касьян Завистливый, Злопамятный, Тяжёлый, Корыстник.

Справка КП

Почему високосный год длиннее?

Астрономический год длиннее календарного примерно на 6 часов, и за 4 года «набегают» лишние сутки. Добавлять его именно в феврале предложил еще Юлий Цезарь, решив ввести более точный календарь с поправочным днём.