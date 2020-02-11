Циклон принес в Красноярск рекордно высокую – за 100 лет - температуру

Осадки зарядили в воскресенье, 9 февраля. Поначалу сыпались тяжелые снежинки, а после сменились чистым дождем. За ночь во дворах смыло снег, под утро машины стали месить на проезжей части снежную кашу. Липкий снег не прекращался и в полдень понедельника. На загородных трассах из-за ограниченной видимости и гололеда счет авариям шел на десятки. У коммунальщиков и дорожной полиции добавилось хлопот. Рассказываем, как Красноярск пережил «глобальное потепление» и что нас ждет в ближайшие дни.

Аномалия, настоящая аномалия

Осадки и повышение температуры в Красноярск и в целом в южные районы края принес юго-западный циклон. В субботу 8 февраля был сильный ветер, с порывами до 15-20 метров в секунду. Он-то и доставил сюда очень теплые воздушные массы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в специалисты Гидрометцентра.

Такие лужи были уже вечеромФото: Мария ЛЕНЦ

Перекрыты сразу два рекорда. Первый – по максимальной температуре февраля – за всю историю наблюдений в крае (а она насчитывает 104 года). Столбик термометра 9 февраля поднялся до +5,7 градусов. Предыдущий показатель был в феврале 1970 года, тогда было зафиксировано +3,4 градуса. Второй рекорд – по количеству выпавших осадков.

А вот после потепления придет похолодание. Синоптики прогнозируют ночные морозы до -20, преимущественно без осадков. Нестабильная погода продержится пару недель, а в конце февраля, окончательно придет весеннее тепло, говорят синоптики.

Затоплены целые улицы

К утру понедельника Красноярск покрылся снежной кашей. На дорогах текли целые ручьи. Коммунальщики говорят: заранее получили сводку от синоптиков и были готовы к тому, что придется активно потрудиться. Но такого фронта работ от февраля – нет, не ожидали. Оказались затоплены десятки участков дорог, куда пришлось направить откачивающую технику: на Красрабе, Павлова, Грунтовой, Свердловской, Лесопильщиков, Забобонова, на Сурикова – Брянской, на 2-й Брянской. Традиционно – на 78 Добровольческой бригады и Алексеева.

- Днем 9 февраля дорожные службы оперативно убирали «кашу» с проезжей части. А зимний дождь во второй половине дня принес подтопления на некоторых участках дорог и тротуаров. Поэтому вывели на дороги спецтехнику для откачки луж. Качали как на участках, уже известных скоплениями воды, так и выезжали по заявкам. За сутки с улиц города откачали 1640 кубометров воды. В понедельник 10 февраля работы продолжились, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Чистили и тут же подсыпали дороги противогололедными материалами – солью и песчано-солевой смесью. Иначе дороги и пешеходные дорожки превратились бы в настоящий каток и для автомобилей, и для пешеходов. В любом случае, автомастерские приготовились к наплыву клиентов – у них это называется «День жестянщика».

Улицы города моментально затопилоФото: Мария ЛЕНЦ

Аэропорт закрыли

Из-за осадков утром в понедельник, пришлось закрыть и аэропорт «Красноярск». Решили не рисковать. С утра в город прибывают несколько больших воздушных судов – принимать их на мокрой и обледенелой взлетно-посадочной полосе опасно. И выпускать в полет – тоже. Задержали вылет около полутора десятков рейсов. Часть прибывающих утренних рейсов перенаправили в Абакан.

- До 11 часов наша аэродромная служба активно чистила перрон и взлетно-посадочную полосу, а самолеты временно не взлетали и не садились. Обошлось без ЧП и экстренных ситуаций, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

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