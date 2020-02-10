Принудительно лечить! В Хакасии состоится суд над вырезавшей глаза сыну-грудничку матерью

В Хакасии завершилось следствие по громкому делу матери, которая вырезала глаза своему 4-месячному сыну. Напомним, Оксана Муравьева* из села Таштып, многодетная мать и примерная домохозяйка, в один из дней, когда муж был в командировке, взяла кухонный нож… Старших детей Оксана заперла в комнате, чтобы не мешали, а сама изувечила сына. К счастью, в момент, когда женщина орудовала ножом, вернулся муж. Выбил из рук оружие, вызвал «скорую» и полицию.

Женщину задержали в доме у соседей. Она забежала к ним и спряталась в душевой кабине. Позднее знакомые с Оксаной односельчане рассказали, что возможным мотивом страшного преступления стала ревность. Якобы женщине кто-то рассказал, что муж отправился не в командировку, а к любовнице. А глаза она ребенку начала вырезать, потому что они напоминали ей изменщика. СК возбудил уголовное дело по п.п. «б»,«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю зрения, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее, чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствие завершено, рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Оказалось, у женщины хроническое душевное расстройство.

- Следствием установлено, что 26 октября 2019 года женщина, страдающая хроническим психическим расстройством, находясь по месту своего жительства, причинила своему четырехмесячному сыну при помощи ножа травмы глаз, повлекшие потерю зрения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном СК.

После травмы малыша отправили в Москву, в Центр глазных болезней имени Гельмгольца. Здесь малышу удалось буквально по частям собрать один глаз. Что касается матери, то ее судьбу решит суд. Следствие настаивает на принудительном лечении женщины.

* Имя изменено

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Ревность иногда толкает людей на страшные поступки. 36-летняя Оксана Муравьева* из села Таштып (Хакасия), примерная домохозяйка и многодетная мать, кухонным ножом вырезала глаза своему 4-месячному сыну Никитке. Все потому, что приревновала мужа к сопернице. Сейчас мальчика пытаются спасти всей республикой. Ребенка отправили в Москву, где лучшие врачи попробуют спасти ему уцелевший глаз. Как такое могло произойти – разбираются следователи СК и, конечно, психологи и психиатры (подробности)