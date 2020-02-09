Жительница Анапы подозревается в том, что вовлекала девушек из Красноярска в проституцию

Преступную группу по вовлечению в девушек в проституцию брали в Красноярске и Анапе по всем законам жанра «Ментовских войн».

Красноярск.

Оперативник нажимает на звонок:

«Откройте дверь, пожалуйста, полиция».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/759641" frameborder="0"></iframe> Задержание преступной группы.ГУ МВД по Красноярскому краю

А дальше работает СОБР.

«Все на живот, за спину руки! Запрещенные предметы есть? Оружие наркотики, почему такой беспорядок?».

«Хозяйка ушла в магазин», - оправдывается мужчина, пока ему застегивают наручники.

Работает СОБРФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В итоге задержаны четыре человека, которые насильно заставляли девушек заниматься проституцией. Среди них двое мужчин (53 года и 31 год) ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Еще двое 38 и 35 лет ранее не имели проблем с законом. Эта «четверка» выполняла роль водителей-сутенеров. Они арендовали квартиры в краевом центре, в которых и удерживали пленниц. Перед сотрудниками полиции они уже не выглядят такими бравыми ребятами. На допросе все, как один клянутся, что были водителями, исполняли поручения.

Водители -сутенеры смирно лежат на полуФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

«В обязанности было забрать девчонок и дальше куда отправят», - сказал один из них.

Но во время опознания одна из пострадавших сразу узнает своего обидчика.

«Вот он, мужчина слева», - говорит девушка. – «Предложил работать проституткой. Вот этот мужчина со мной общался. Звонил».

- В настоящее время установлены около 25 девушек, которых злоумышленники вовлекли в незаконную деятельность по оказанию интимных услуг, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса РФ «Организация занятия проституцией». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

У оперативников неопровержимые доказательства виновности задержанныхФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

А чтобы задержать 42-летнюю «мадам», сотрудникам краевого уголовного розыска пришлось отправиться в служебную командировку в Анапский район Краснодарского края. Именно там поселилась уроженка Красноярского края, которая дистанционно подбирала девушек для занятия проституцией. Она выполняла роль администратора, принимала заказы от клиентов по телефону. Сейчас ей вменяют организацию деятельности преступной группы, вовлекавшей девушек из Красноярска в занятие проституцией.

У водителей изъяли десятки телефоновФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В настоящее время женщина этапирована в Красноярск для проведения следственных действий. Также ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других членов организованной преступной группы.