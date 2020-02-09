В Красноярск на предстоящей неделе вернутся минусовые температуры

В Красноярске 9 февраля синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют оттепель. Температура воздуха до +5,+7 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами 13-18 метров в секунду. На дорогах гололед.

Вот так, середина февраля, а погода мартовская. На дорогах лужи, вместо сугробов – грязь. Школьники с ностальгией вспоминают прошлый год. Ведь тогда в это время из-за трескучих морозов они не ходили на учебе около двух недель. А нынче… Неужели зима закончилась?

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск специалисты красноярского Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Красноярском крае все-таки похолодает.

В понедельник 10 февраля днем ноль градусов, дождь и мокрый снег. Ветер с юго-западного сменится на северо-западный. Ночью небольшой снег, столбики термометров опустятся до -15 градусов.

Во вторник 11 февраля в дневные часы -11 градусов. Небольшая облачность и без осадков. Ветер снова поменяет свое направление на юго-западный. В темное время суток ожидается -18 градусов.

В четверг 13 февраля облачно с прояснениями, выпадет снег. Днем будет около -9 градусов. Ночью около – 18 градусов. Снегопад прекратится.

С пятницы начнет теплеть. 14 февраля в светлое время суток ожидается всего -6 градусов. К вечеру похолодает до -12 градусов.

В субботу 15 февраля еще теплее - 2 градуса.

По всей видимости, предстоящая неделя – это очередное испытание для метеозависимых людей. Учитывайте информацию от синоптиков и берегите себя!