2020-02-07T10:13:36+03:00
Дом. Семья

«Она замерзла и плакала»: в Красноярске маленькую крольчиху выбросили как живой мусор

Крохе повезло, ее вовремя заметила зоозащитница
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Она замерзла и плакала»: в Красноярске маленькую крольчиху выбросили, как живой мусор. Фото: Ирина Есина«Она замерзла и плакала»: в Красноярске маленькую крольчиху выбросили, как живой мусор. Фото: Ирина Есина
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Маленький серый пушистый комочек прячется за большим мусорным контейнером, у холодных бетонных стен. Пугливый – его страшит любой шорох. Пытается найти хоть что-то, что можно съесть. Но на полу возле контейнера нет даже намека на то, что пригодилось бы крохе: ни корочки хлеба, ни кусочка овощей или кожуры от фруктов. Она замерзла, а огромные глаза затягивают слезы. Да-да, животные ведь тоже плачут.

В Красноярске кролика выкинули на помойку..Видео: Владислав ВЛАСОВ

Историю еще одного преданного людьми и брошенного животного рассказал на своей странице в соцсети Владислав Власов: «Чем дольше я живу на свете, тем больше разочаровываюсь в людях. Вот эту малышку, маленькую крольчиху, судя по всему, кто-то выбросил просто как мусор. Ее нашли добрые люди в помещении мусоропровода в первом подъезде дома на улице Курчатова, 15 «в».

Спасительницей крольчихи оказалась руководитель питомника сибирских кошек «Таёжный край» Ирина Ёсина. Обогрела, накормила и сразу же отвезла к ветеринару, чтобы проверить, все ли в порядке. К счастью, экстремальное происшествие никак не повлияло на здоровье маленького пушистого комочка. Она чистая и очень ласковая.

Фото: Ирина Есина

Фото: Ирина Есина

Кстати, сейчас ей подыскивают добрые руки. Есть телефон, по которому можно позвонить Ирине: 8-913-571-28-21. Однако хочется предупредить тех, у кого при взгляде на фотографию крольчихи сжалось сердце от умиления «хочу такую себе». Кролики требуют особого к себе отношения и ухода. Хлопот с ними поболее, чем с кошками. Но вместе с тем они приносят своему хозяину много радости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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