«Кричал, как ребенок»: красноярцы чудом спасли кота, провалившегося в щель на высоте 8 этажа

- Потерпи, малыш, не кричи! – красноярцы вызволили кота, упавшего в щель между шахтой лифта и стеной на высоте восьмого этажа. Историю чудесного спасения рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» жильцы дома.

Все случилось ночью 13 февраля в многоэтажке на улице Вербной,6. Люди проснулись от громких воплей:

- Это был кот. Вы не представляете, орал, как ребенок. Как оказалось, чей-то бедолага провалился в щель между шахтой лифта и стеной подъезда. Она идет вниз с самого верха до первого этажа. Кот зачем-то туда залез и застрял между плит на уровне восьмого этажа. Как он надрывался! Мы позвонили в МЧС, там посоветовали обратиться к волонтерам, дали номер.

Такая щель идет с первого этажа до самого верха, заделана она не была. Фото: предоставлено жильцами дома.

Было очевидно: медлить нельзя. Так что волонтерам общества «Добровольная служба спасения животных Красноярска» пришлось выдвигаться на поздний вызов.

- На момент нашего приезда хвостатый сполз на два этажа вниз и застрял, - делятся они. - Осмотрев место, мы поняли, что тянуть вверх удавкой не получится – кота можно задушить. Его плотно заклинило в висячем положении.

Неравнодушный житель дома нам подсказал, что щели ниже этажами просто замазаны, и их можно раздолбить, что мы и сделали. Получив доступ к животному, на расстоянии метра начали пытаться его раскачать и вытащить вбок. Надежды таяли, обессиленное животное явно погибало.

Под кота завели сверху дугой веревку с уплотнителем, что помогло его стабилизировать, облили маслом стены и его самого, насколько возможно.

Потихоньку он стал выходить, буквально по сантиметрам. Крики животного разбудили весь подъезд. Несмотря ни на что, две упорные спасательницы его подтягивали и тянули по сантиметрам. Кот, поняв что это его последний шанс, стал помогать и произошло чудо, СПАСЕН! Животное длительное время провело в зажатом состоянии, хозяева повезли в клинику, надеемся, что выживет.