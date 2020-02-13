2020-02-13T06:08:39+03:00
Происшествия

«Кричал, как ребенок»: красноярцы чудом спасли кота, провалившегося в щель на высоте 8 этажа

Залили все маслом и вытаскивали по сантиметру [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы чудом спасли кота, провалившегося в щель на высоте 8 этажа. Фото: Добровольная служба спасения животных Красноярска.Красноярцы чудом спасли кота, провалившегося в щель на высоте 8 этажа. Фото: Добровольная служба спасения животных Красноярска.
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- Потерпи, малыш, не кричи! – красноярцы вызволили кота, упавшего в щель между шахтой лифта и стеной на высоте восьмого этажа. Историю чудесного спасения рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» жильцы дома.

Все случилось ночью 13 февраля в многоэтажке на улице Вербной,6. Люди проснулись от громких воплей:

- Это был кот. Вы не представляете, орал, как ребенок. Как оказалось, чей-то бедолага провалился в щель между шахтой лифта и стеной подъезда. Она идет вниз с самого верха до первого этажа. Кот зачем-то туда залез и застрял между плит на уровне восьмого этажа. Как он надрывался! Мы позвонили в МЧС, там посоветовали обратиться к волонтерам, дали номер.

Такая щель идет с первого этажа до самого верха, заделана она не была. Фото: предоставлено жильцами дома.

Такая щель идет с первого этажа до самого верха, заделана она не была. Фото: предоставлено жильцами дома.

Было очевидно: медлить нельзя. Так что волонтерам общества «Добровольная служба спасения животных Красноярска» пришлось выдвигаться на поздний вызов.

- На момент нашего приезда хвостатый сполз на два этажа вниз и застрял, - делятся они. - Осмотрев место, мы поняли, что тянуть вверх удавкой не получится – кота можно задушить. Его плотно заклинило в висячем положении.

Неравнодушный житель дома нам подсказал, что щели ниже этажами просто замазаны, и их можно раздолбить, что мы и сделали. Получив доступ к животному, на расстоянии метра начали пытаться его раскачать и вытащить вбок. Надежды таяли, обессиленное животное явно погибало.

Под кота завели сверху дугой веревку с уплотнителем, что помогло его стабилизировать, облили маслом стены и его самого, насколько возможно.

Потихоньку он стал выходить, буквально по сантиметрам. Крики животного разбудили весь подъезд. Несмотря ни на что, две упорные спасательницы его подтягивали и тянули по сантиметрам. Кот, поняв что это его последний шанс, стал помогать и произошло чудо, СПАСЕН! Животное длительное время провело в зажатом состоянии, хозяева повезли в клинику, надеемся, что выживет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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