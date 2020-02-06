«Если бы не брат – разорвали бы!» - 10-летний мальчик отбил от стаи собак младшую сестренку

Этот день жительница Ачинска (Красноярский край) Ирина Агзамова запомнит, наверное, на всю жизнь. С прогулки ее 4-летняя дочь Ульяна зашла домой, обливаясь кровью. Точнее, не зашла - ее чуть не на себе принес старший брат, 10-летний Ярослав. Сама малышка едва стояла на ногах от боли и ужаса. Оказалось, буквально в нескольких метрах от дома на детей напала стая бездомных собак. Если бы не Ярослав, девочке было бы не отбиться от них.

Малышке наложили три шва на лицо, у нее повреждена сетчатка Фото: предоставлено Ириной Агзамовой

- Мы живем на Красноармейской, здесь частный сектор, но удобно: садик и школа совсем близко. Я обычно с детьми дома (подрабатываю в агентстве недвижимости, но не полный день), а муж вахтой работает в Эвенкии, он изолировщик. Было воскресенье, дети пошли гулять на улицу днем и захватили с собой пакет с мусором, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ирина. – Наверное, минут 20 прошло – и такая картина…

В сестренке души не чает Фото: предоставлено Ириной Агзамовой

Как все происходило? Дети отнесли мусор – нет, не в мусорный бак, их с улицы убрали, и теперь места для сбора мусора простонет. Вокруг ребятишек крутилась стая из пяти бездомных собак. Одна из них – среднего размера лохматая дворняга, подбежала к Уле. Ирина говорит, что, возможно, маленькая дочь сама протянула к той руку – ведь любой ребенок хочет приласкать собаку, это вполне нормальное желание. Но тут… собака зарычала и кинулась на малышку. Метила в голову.

- Сначала она шапку с нее сорвала и разодрала, а потом вцепилась в лицо, - Ирина до сих пор не может сдержать слез. – Хорошо – сын сориентировался.

Ярославу 10 лет, и он занимается рукопашным боем Фото: предоставлено Ириной Агзамовой

Ярик начал со всей силы пинать озверевшую дворнягу.

- У меня берцы на ногах были, у них подошва крепкая, - поясняет мальчик. – Сам не помню, как, но отпинал ее. Испугался? Конечно, но больше за сестру, чем за себя. Она совсем маленькая, не могла защититься.

Ирина говорит, что сын у нее не из слабаков – ходил в секцию по рукопашному бою. Потом был небольшой перерыв в занятиях, сейчас в школе опять собирается тренироваться. Вообще, мальчик учится в третьем классе. И сестра в нем души не чает. А теперь и вдвойне.

Что касается бездомных собак, то их в районе целые стаи. Особенно много у садика.

- До садика от нас метров 500 всего, но идти по-настоящему страшно, даже взрослому, потому что орудует целая стая, - продолжает Ирина.

Муж у Ирины работает вахтовиком Фото: предоставлено Ириной Агзамовой

В тот день Улю увезли в больницу, прооперировали. Сейчас у малышки три шва в районе правого глаза. Но родители переживают не только из-за этого: окулист сказал, что повреждена сетчатка. Предстоит долгое лечение и восстановление зрения.

СК проводит проверку происшествия. Следователи говорят, что предстоит оценить ущерб здоровью ребенка. И конечно, действия администрации Ачинска, ведь это чиновники должны следить за ситуацией с бездомными собаками.

- В настоящее время следователю предстоит опросить должностных лиц администрации Ачинска, ответственных за контроль по содержанию безнадзорных животных, также родителей пострадавшего ребенка, выяснить все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.