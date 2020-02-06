Перекрыт глубокий обход Красноярска: столкнулись 10 машин

Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Емельяновском районе около деревни Сухая Балка.

В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. По предварительным данным, в результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более 10 автомобилей, в том числе грузовых. Часть машин вылетела за пределы дороги. Ситуация осложняется тем, что на этом участке полосы разделены, машинам некуда свернуть и объехать место ДТП, все они оказались в большом заторе как в ловушке.

В социальных сетях очевидцы приводят цифру другую: 34 автомобиля. Красноярцы спорят, что стало причиной плохой видимости: туман, выбросы или дым от горящих лесопилок, которых в этом районе довольно много. Некоторые даже утверждают. что это выбросы.... ферросплавного завода, о котором, казалось бы, уже все забыли. Но не все!

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Госавтоинспекторы рекомендуют водителям, которые двигаются в направлении Канск, а также в направлении Ачинска объезжать этот участок дороги через Северное шоссе.

Напомним, о сложных погодных условиях ГИБДД предупреждала водителей еще с утра.