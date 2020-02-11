Гаджеты нас подслушивают! А скоро шпионить будут даже утюги и лампочки

«Нет, я не искала в Интернете брендированные шоколадки. Написала в Ворде, в плане мероприятий, и обсудила с коллегами. Открыла фейсбук, а там реклама «шоколад с логотипом Вашей компании. Скажите мне, пожалуйста, что это совпадение!» - такой пост разместила наша коллега, сотрудница пресс-службы одной крупной компании из Красноярска. Он тут же пополнился десятками подобных примеров!

Уже каждый, наверное, ловил себя на том, что телефон нас подслушивает. Анализирует разговоры (даже не по телефону, а просто рядом с гаджетом!) и засыпает «тематической» рекламой. Мы решили разобраться – что же это? Поискать похожие случаи, а заодно поговорить в редакции о разных вещах рядом с гаджетами и посмотреть, что из этого получится.

Почти «в яблочко»

Взяли тему в работу. Эксперимент мы проводили около недели. Конечно, не каждый наш разговор «поймали» гаджеты. Но из примерно десяти заявок очень явно услышали как минимум три.

Из примерно десяти тем очень явно гаджеты подслушали как минимум три.Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое, когда заговорили о собаках.

Специально, «в присутствии» десятка гаджетов. Названиями пород сыпали минуты две-три. И тут шок, почти сразу. Из одного инстаграма полезла «собачья» реклама. Причем на всех объявлениях были джек-расселы. (О них в разговоре зашла речь первыми). Оперативно, однако…

Еще один этап «магических» заклинаний у телефона – что-то экзотическое.

Выговариваем специально «что-то манго давно не ела! Где можно купить нормальное манго, никто не знает?». И еще для закрепления эффекта: манго-манго-манго. Реакция последовала, но куда позже. Разговаривали утром, уже почти забыли, но... ближе к вечеру инстаграм присоветовал одной из коллег эксклюзивные коктейли из тропических фруктов.

А назавтра совсем «пристрелялся»: предложил угоститься ирисками из кокосового молока и пюре манго.

Третьими «выстрелили» путешествия.

Тут вышло случайно, в кафе, просто, не для эксперимента, разговариваем о Гоа. Вздыхаем, как же там прекрасно. Одна из собеседниц открывает телефон – о, «туры в Индию!». При этом именно этот человек никогда поездками не интересовался. Обстановка – в помещении шумно, это бар. Но телефоны нас - кто ездил, и ее, лежали рядом. И вуаля. Они и между собой общаются?!

Эксперимент мы проводили около недели. Конечно, не каждый наш разговор «поймали» гаджеты.Фото: Мария ЛЕНЦ

Отметим: были запросы, которые смартфоны просто-напросто проигнорировали. К примеру, как не бились, мы так и не узнали:

- где раздобыть зимой свежих раков;

- какие они, лучшие в городе льняные полотенца;

- почем у нас самая дешевая черепица

- и есть ли в природе сгущенка без сахара.

Вспомнили ювелирку – засверкало

Реальных историй о «шпионаже» нашлось немало у наших коллег.

- Разговариваем о чем-то, начинаешь работать в компе, он это выдает, - делятся в отделе рекламы. - Или клиенту по телефону звоню, называю его компанию. Спустя некоторое время она появляется и на экране – в мэйле. Мы еще посмеялись: «Наверное, нас подслушивают». Было: мы рассматривали разные клиники – в Германии, Чехии. Звоню, разговариваю на немецком, на чешском. И сразу же пошла реклама школ, курсов, клиник в этих странах. На русском, строго! То есть система мало того, что слушает. Еще и переводит, распознает…

Реклама в инстаграме после разговоров о собаках

К эксперименту подключился даже директор. У него тоже нашелся свой пример, и не один.

- Обсуждали на планерке, а потом еще пару раз в рекламе день ювелира - и вот в ленте засверкало! В другой раз говорила по старому кнопочному телефону со своей тетей, что хочу классическое кресло у камина и торшер. Смартфон просто лежал рядом. В тот же вечер моя лента новостей и даже рекламные баннеры на новостных сайтах стали пестрить креслами - каминное, в английском стиле, в стиле «прованс»… Про камин - ни слова. Как им стало понятно, что камин уже есть?

«Борщ вышел просто огонь!»

В Интернете - сотни рассказов, кто и как уличил телефон в прослушке. Тот самый пост, с которого начался наш эксперимент, мгновенно пополнился похожими примерами. Много - курьезных.

«С коллегами говорили про «удочки атрибуции». И получили рекламу рыболовных снастей».

«Вчера решила протестировать прослушку моего телефона. Несколько раз громко сказала, что хочу купить пылесос (просто первое, что в голову пришло). Сегодня в ФБ реклама - молокоотсос! Задумалась: что-то у меня с дикцией?».

«Однажды возле телефона рассказала анекдот, где был диван. Реклама диванов всех видов меня месяца три долбила».

Верите, что в некоторых моделях телефонов спрятана камера под дисплеем?Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мои мысли читает мой смартфон. Утром подумала, что надо бы сварить борщ. Пошла, поставила кастрюлю на плиту, начала готовить. В паузу между свеклой и капустой, открыла телефон. Матерь божья, первое, то увидела - это ссылка на секреты приготовления вкусного борща. Борщ вышел просто огонь. Но осадочек в мыслях остался. Я ни с кем не говорила о борще, нигде не набирала – только по-ду-ма-ла!».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Так что же происходит? С Андреем Масаловичем, экспертом в области кибербезопасности, президентом консорциума «Инфорус», разбираемся по пунктам.

Андрей Масалович, эксперт в области кибербезопасности, президентом консорциума «Инфорус»

1. Кто за нами следит?

Примите как данность: каждый смартфон, планшет, ноутбук – это шпион. И не только, практически вообще любое устройство с выходом в интернет, даже телевизоры. Способность подслушивать и передавать информацию заложена производителем, эта функция никак не отключается.

2. Законно ли это?

При покупке нового гаджета/установке программных продуктов, нам предлагают «Прочтите лицензионное соглашение»? Между этой фразой и нажатием кнопки «Согласен» проходит полсекунды. Никто его не читает. Хотя в нем четко прописано: фирма, предоставляющая услуги, может собирать наши данные.

3. Как это работает?

4. Все ради рекламы?

Да, нацеленной на конкретную аудиторию. Она сейчас – главный товар мира. Доходы от такой рекламы превышают выручку прямых продаж гаджетов. (Единственное исключение – у Apple).

Так вот прослушка наших телефонов – самый простой способ понять, в какую группу вас отнести, какие товары она будет покупать. База данных беременных женщин и база данных молодых алкоголиков – большая разница. Необходимо понимание, что предложить именно вам.

Отгадайте, о чем мы говорили?

Контекстная реклама, то есть подобранная под конкретного человека, его интересы, потребности – самые простые и массовые деньги.

5. Это же колоссальный объем информации?

Но и емкости устройств сейчас такие же огромные. Например, вся библиотека конгресса США укладывается в несколько терабайт, то есть триллионов байт. Интеллектуальный багаж человечества (все, что мы напридумывали за время своего существования) - примерно половина петабайта, то есть одна вторая квадриллиона байт.

(Байт - единица хранения и обработки цифровой информации; совокупность битов, обрабатываемая компьютером одномоментно).

6. Почему тогда не происходит быстрого расхода батареи?

Файлы при передаче можно очень сильно сжать. А трафик замаскировать под служебный. Вы будете видеть, например, что идет обновление приложений. Но на самом деле смартфон будет отправлять ваши данные во внешний мир.

Кроме того, устройства очень поумнели. Первичная обработка информации происходит прямо в них. Они набирают сведения, и когда обновляются, передают их сразу пачками. Повторимся, в сжатом виде. Так заряд батареи тоже расходуется гораздо меньше.

7. Если поменять смартфон на примитивную «звонилку» с кнопками?

Он, конечно, не будет вас прослушивать. Но шпионы могут быть в других устройствах. К примеру, если у вас на мониторе стоит камера – в нее может быть вмонтировано соответствующее устройство. Или в телевизор, фитнес-браслет, планшет. От всего же не откажетесь?

8. Соцсети

Если вы в них открыты, очевидно, что все про вас все знают. А если личной информации – минимум? На это есть программы специальные программы: они позволяют вас идентифицировать, определить пол, возраст, связи. И даже если не указаны данные, программа вычислит – такой-то пользователь ведет себя как человек, родившийся тогда-то и там-то.

9. Стоит ли заклеивать камеры и микрофоны на смартфонах?

В ряде моделей камеры вмонтированы и под поверхностью экрана. Что до микрофона, есть такой вид шпионажа (правда, это еще экзотика), когда у вас на компьютере заводится программа, которая ищет файлы с паролями и их просто читает вслух через звуковую карту на частотах, что человек не слышит. Но смартфон с соответствующей программой услышит все!

А такая реклама после разговоров о любви к манго

Система умеет очень много, постоянно учится. Есть такой анекдот. Мальчик спрашивает: «Папа, правда, что, устройства за нами шпионят»? Отец засмеялся. И Сири засмеялась. И Алиса засмеялась.

Мы живем в эпоху тотальной утраты приватности, тотального шпионажа, причем персонализированного. Любой гаджет в наших руках превращается в интернет-шпиона. Надо радоваться, что мы пока не вошли в эру, когда за нами будет следить каждая лампочка, утюг или чайник. До этого полшага. Через один-два года мы это увидим. Сделают умные лампочки, которые будут за нами шпионить.

10. Где же выход?

- Если вам есть, чем гордиться, гордитесь, если есть, что скрывать, поезжайте туда, где гаджетов нет. Голый человек на голой земле.

А если серьезно, не надо превращать это в паранойю. Если вы живете нормально, живите! Поймите, лично вы ни кому неинтересны, интересен товар. А товар, повторюсь, – это по большей части ваши потребительские наклонности.

Могу подсказать идею приложения, которое могло бы разрушить систему. Суть в том, чтобы оно кликало на всю рекламу, что видит, показывая, что это интересно. А вы тем временем занимались бы своими делами. Это сломает все алгоритмы – ваши предпочтения снова станут неразличимыми.

Если такая программа сделается массовой, большое количество программ профилирования просто вырубятся. Их качество резко упадет, перестанут платить. Шпионаж в пользу спецслужб тоже будет сильно затруднен, потому что он стоит на плечах шпионажа коммерческого.

Эксперт утверждает, что каждое устройство с выходом в интернет – это ваш персональный шпионФото: Мария ЛЕНЦ

КСТАТИ

ПЛЮС-МИНУС ТАБУРЕТКА

Фитнес-браслеты - это особая песня. Они шпионят стопроцентно. Их задача – контроль самочувствия человека, но показатели, как говорится, плюс-минус табуретка. Очень слабая точность, надо постоянно сверяться с общей базой данных и настройками.

Два года назад был фееричный случай, когда производитель трекеров, компания Strava, опубликовала карту мира. И вывела на нее все данные в реальном времени: кто и когда с их трекерами бегал. И тут народ обратил внимание, что там есть трассы в Сирии, Ливии, пустынях – точках боевого соприкосновения. Таких способом было открыто несколько секретных военных баз США!

Никто обеспечением безопасности трекеров еще не озадачился. Поэтому они шпионят со страшной силой. С одной стороны, совершенно беззащитны для хакеров. С другой, бесконтрольно следят за владельцем, потому что в эту сторону сейчас активно никто не смотрит, и регламентных требований фактически нет.