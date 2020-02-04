2020-02-04T09:45:52+03:00
Политика

Бюджет не сбалансирован. Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады

Казне региона не хватает 14 миллиардов рублей - это больше трети собственных доходов республики
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дыра в бюджете Хакасии - 14 миллиардов рублейДыра в бюджете Хакасии - 14 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В министерстве финансов Хакасии заявили о катастрофической нехватке средств. По словам чиновников, бюджет республики не сбалансирован на 14 миллиардов рублей - это больше трети собственных доходов региона (они запланированы в сумме 37,7 миллиарда рублей). При таком раскладе, предупредили в минфине региона, школы и детсады могут остаться без питания и даже без электричества - за них попросту нечем будет заплатить. Более того, без поддержки могут оказаться муниципалитеты республики и сельхозтоваропроизводители.

- Да, в Хакасии имеется многолетняя проблема с несбалансированностью бюджета. Имеется она и в этом году, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе минфина Хакасии.

На что именно Хакасии не хватает 14 миллиардов рублей:

- текущее обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы: ЖКХ, связь, аренда, питание, медикаменты, уголь, горючее, ремонт (7,16 миллиарда рублей);

- предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям республики (791 миллион рублей);

- субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса (300 миллионов рублей);

- исполнение судебных актов по выпадающим доходам ресурсоснабжающих организаций (700 миллионов рублей);

- поддержка производителей сельхозтоваров (384 миллиона рублей);

- развитие коммунальной инфраструктуры республики и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг, в том числе подготовку к осенне-зимнему периоду (800 миллионов рублей).

КОММЕНТАРИЙ

Александр Чернявский, политолог:

- Хакасия давно является глубоко дотационным регионом. Конечно, есть проблема непростого наследия, которое оставил нынешнему губернатору Виктор Зимин. Социально-экономические проблемы в регионе очень серьезные. Между тем новый губернатор Валентин Коновалов у власти уже год и три месяца. Мог ли Коновалов за этот период справиться с социально-экономическими проблемами? Мое мнение: частично все-таки разрешить их он мог, потому что год - это тот срок, когда уже принято спрашивать с главы региона в том числе и по социально-экономической ситуации, положению с госдолгом и дефицитом бюджета. Однако, мне кажется, факторов здесь очень много. А в прошлом году главы муниципалитетов сами обращались к федеральному правительству, чтобы хотя бы частично решить финансовую проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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