2020-02-08T13:36:28+03:00
Спорт

Мэр в офицерском полушубке, гимнастерки на детях: Красноярск вышел на «Лыжню России»

В празднике, посвященном 75-летию Победы, приняли участие тысячи горожан [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Глава города Сергей Еремин в светлом полушубке, как у комбата, министр спорта Павел Ростовцев в гимнастерке и галифе, бойцы Росгвардии, полицейские, пожарные, дети в хаки… Кажется, на «Лыжню России» вышел весь Красноярск! В празднике, посвященном всероссийской акции, приняли участие тысячи человек.

Благо, погода была замечательной. Тепло, легкий ветерок. Так что к спорткомплексу «Радуга», где спортивно-патриотический фестиваль «На лыжи» проходит в первый раз, приезжали целыми семьями.

Стартуют все! "Лыжня России - 2020". Масс-старт в Красноярске..Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первым был спортивный забег на десять километров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вслед за ним на старт вышел «Лыжный батальон Победы». Напомним, в нынешнем году праздник спорта посвящен 75-летию Победы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Все желающие надевали костюмы, как у боевых лыжников Великой Отечественной войны, - рассказывают горожане. - Большинство из них были сибиряками, многие погибли. Чтобы почтить память героев, был организован такой заезд. Его возглавили мэр Красноярска Сергей Еремин и министр спорта Павел Ростовцев, приняли участие многие красноярцы. Главным условием было бежать в ретрокостюме. Одни подготовили их заранее, другие экипировались на месте. Им выдавали белые маскировочные костюмы. Были даже дети – в пилотках, гимнастерках, у девочек – сумки с красными крестами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

После забега выбрали обладателя самого яркого образа. Им стал красноярец Илья Матвиенко. Автору лучшего ретрокостюма вручили приз сертификат на 10 тысяч рублей, это подарок от генерального партнера проекта, компании РУСАЛ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Потом на лыжню вышли дети. Они пробежали дистанцию 500 метров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

И завершился праздник символическим массовым стартом на 2020 метров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- А еще была полевая кухня с наваристой солдатской кашей, масса крутых костюмов, шапочка и нагрудной номер – в подарок от минспорта России, призы для победителей, - делятся участники. – Но главное, конечно, море эмоций. Снег, свежий воздух, скорость – это было что-то! Праздник удался!

СПРАВКА КП

Всероссийская акция «Лыжня России-2020» прошла уже в 28-й (!) раз. Организаторами спортивного фестиваля выступили администрация Красноярска, минспорта края, красспорт города, главное управление молодежной политики и туризма, компании En+Group, компания РУСАЛ, Федерация лыжных гонок России, общественная организация «Союз десантников Красноярского края».

ИСТОЧНИК KP.RU

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