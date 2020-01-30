2020-01-30T14:02:46+03:00
Здоровье

В Красноярске родились близнецы с разной датой рождения

Девочка – до полуночи, а мальчик — после
Татьяна РЯБИНИНА
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Мама Оксана и близнецы с разной датой рождения! Фото минздрава Красноярского края.Мама Оксана и близнецы с разной датой рождения! Фото минздрава Красноярского края.
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В Красноярске родились необычные близнецы. Хотя разница между ними всего 11 минут, но так получилось, что родились они в разные дни! Потому что время появиться на свет пришло около полуночи, получилось, что девочка родилась 28 января, а мальчик уже 29 января.

По словам медиков, такие случаи бывают крайне редко!

« Девочка во время беременности была более активной и родилась раньше, зато сейчас активничать стал мальчик, а девочка спит больше», - поделилась мама малышей Оксана.

Девочку назвали Алиса, она родилась первая, она не только старше, но и больше: вес – 2750 гр , рост 49 сантиметров. Парня назвали Руслан, его вес немного меньше, 2530 гр., а рост как и у сестренки, 49 сантиметров.

«Мама очень рада, что получилось родить естественно, и еще не знает, будет ли регистрировать их рожденными в один день или в разные. Сейчас и у мамы, и у малышей все хорошо, выпишут их не раньше понедельника», - рассказали акушеры.

Новорожденные стали третьим и четвертым детьми в своей семье. И внесут в семейный бюджет свой вклад!

В первую очередь, семья при рождении третьего ребенка получает сертификат на получение краевого материнского (семейного) капитала. В 2020 году его размер равен 147 836 руб.

Также при одновременном рождении двух и более детей в Красноярском крае предусмотрена единовременная выплата. Для Красноярска ее размер равен 72916 руб. на каждого ребенка.

Так как малыши являются третьим и четвертым ребенком, семья может ежемесячно получать «губернаторское» пособие от рождения до трех лет, при условии, что доход семьи в месяц не превышает два прожиточных минимума на каждого члена семьи.

Пособие выплачивается в размере прожиточного минимума, установленного на детей. Для Красноярска это 12424 руб. Более того, при рождении двух и более детей эта выплата суммируется, то есть составит порядка 25 тыс. руб. в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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