14 пострадавших: в Якутии опрокинулась машина с вахтовиками

Авария с большим количеством пострадавших произошла 30 января около шести утра по местному времени. Водитель вахтовки, предположительно, на базе КамАЗ, не справился с управлением, машина с пассажирами опрокинулась в кювет. Это произошло на 1083 километре федеральной трассы «Колыма», знаменитой своими сложными дорожными и погодными условиями даже летом, в Оймяконском районе, больше известном как «Полюс холода». Машина с вахтовиками шла в сторону поселка Усть-Нера.

В результате аварии 14 человек попали в местную больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, у нее перелом челюсти, черепно-мозговая травма, у остальных – легкие ранения. К счастью, погибших нет, - таковы данные Управления ГИБДД по республике Якутия.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Опрокидывание грузовиков на трассе «Колыма» происходит довольно часто, так, 9 июля 2019 года примерно в 47 км от поселка Усть-Нера и примерно в сотне километрах от январского ДТП, «КамАЗ» на повороте съехал с проезжей части, водитель скончался на месте.

Наша справка

Эта многострадальная дорога имеет много названий: Колымская трасса, Колымский тракт и «дорога на костях». Современное официальное — федеральная автомобильная дорога Р504 «Колыма». Протяженность автомобильной дороги «Колыма» Якутск - Магадан 2021 км, кстати, не самая длинная в России. Она проходит по территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области примерно поровну.

Покрытие в основном грунтово-щебеночное. С 2008 года автодорога считается круглогодичной. Колымская трасса довольно популярна у путешественников.