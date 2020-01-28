Брошенные в Шереметьево дети рассказывали одноклассникам, что теперь будут с отцом жить в столице

«Денег нет, кормить нечем, потом как-то заберу вас из детского дома», - страна продолжает обсуждать историю с малышами, оставленными в Шереметьево. Напомним, двух мальчиков 6 и 9 лет в терминале D обнаружили днем 26 января сотрудники московского аэропорта. При них документы и записка от отца с просьбой не разлучать братьев и обещанием когда-нибудь вернуться. Она обрастает новыми подробностями. Мать детей, которую нашли журналисты, рассказала, что ее муж был тираном и она вынуждена была сбежать. Сама она, кстати, уже снова замужем, сменила фамилию и беременна третьим ребенком. Детей скоро вернут в Комсомольск-на-Амуре. Отца нашла полиция. А нам удалось узнать новые детали этой жизненной драмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/757294" frameborder="0"></iframe> Допрос отца оставленных в столичном аэропорту детей.

Район, где находится дом Виктора Гаврилова, (частный и довольно неухоженный) в Комсомольске-на-Амуре, скажем так, довольно типичный:

- Ситуация у нас непростая, - рассказывают местные. - Все отсюда бегут. Мы тоже хотим ходить по хорошим чистым улицам, а у нас что? Предприятия (даже частные) закрываются, просто не выживают. Завод «Амурметалл» тоже дышит на ладан. Очень тяжело. Получается, вахта для мужчин – единственный вариант. Заработки тоже не ахти, мужики крутятся, как могут. Уезжают на Сахалин, в Амурскую область, Приморье. Вот и Виктор также…

В школе, где учится старший из мальчиков, 9-летний Влад, держат глухую оборону.

Говорят только:

- Школа работала только с отцом. На все собрания ходил исключительно он. И никаких нареканий на его счет у школы не было. Влад всегда был в школе, обеды и завтраки отец ему оплачивал, на все мероприятия с классом всегда ходил. Оснований для беспокойства у нас не возникало.

Но о ситуации в подробностях знает весь класс, один из представителей родительского комитета, скажем так, «посвященный», рассказывает:

- О том, что Витя с мальчиками переезжает в столицу, все знали, только это и обсуждали в последние дни, - событие! Он же официально все делал, забирал документы, должен был в положенные сроки прислать отчет о том, где теперь учатся дети, - так положено по закону. Все радовались, шутили: «Ничего себе, пацаны, как вам повезло, москвичами станете!». И мысли не было, что он такое сотворит. Как с ними носился: «Это мои дети, я сам за все плачУ!». Кстати, он вообще не пьет. От него даже не пахло спиртным, никакого перегара.

Дети посетили Океанариум в Крокусе. Фото: администрация Московской области

Пишут о том, что он распускал руки, даже по отношению к детям. Не знаем... когда такое бывает, дети ходят в синяках. Ничего такого не было. Чистенькие, постриженные оба. Понятно, мужская рука - это не женская. Кому-то могли показаться неухоженными, но как мог, так и заботился. Грязными они у него никогда не ходили.

А еще… битые дети даже выглядят по-другому. А Владик с Ваней очень открытые. Влад очень разговорчивый, все расскажет. Видели его в пятницу, когда забирали из школы детей, у него такая мордашка довольная. Ничто не предвещало! Не был он никаким запуганным, обычный ребенок, он и брат.

А вот насчет мамы говорили, обварила детей, ей вынесли предупреждение. Оставила мальчиков без присмотра, а они опрокинули на себя горячий чайник.

- Как же Влад и Ваня в приюте оказывались?

- В приюте отец их один раз только оставлял, осенью 2018 года. Поэтому в первый класс Владик пошел в ноябре. Виктор обратился в приют, объяснил, что он в трудной ситуации, временно без работы. Как только найдет, заберет.

- А мама?

- Виктор работал в охранных фирмах. Уезжал на заработки в Южную Корею в апреле 2019 года. Тогда попросил жену, уже бывшую, они развелись года три назад, побыть с сыновьями. Ну что здесь такого? Она какое-то время поводила их в школу и детсад. И в одни прекрасный день – дней через десять - исчезла. Положила ребенку записку: мол, не может сыновей из школы и сада. Попросила кого-нибудь из родителей сделать это за нее! Конечно, у педагогов не было выбора, как они отдадут детей по сути, посторонним взрослым, даже если всех нас знают? Так дети и попали в приют – сама школа их определила.

Узнав об этом, папа тут же вернулся, с вахты! Влада снова привел лично в школу! Бросил работу в Южной Корее, несмотря на то, что заработки там ого-го. Думал, повезло, заработает денег. Но вернулся оттуда очень быстро.

А Ольга, хоть мы ее гораздо реже видели, эта говорит не то, что есть. Сейчас всем рассказывает, какая несчастная. Но понимаем, дети ей не нужны.

Она не маргиналка, нет. На такую не похожа совсем. Хотя одета довольно скромно. Сейчас стала выглядеть значительно лучше, знакомые ее видели. Ну, понятно, новая жизнь…

Не знаем, что у них с мужем. Приятелям жаловалась, что он ее налысо обрил, и все такое. Почему он это сделал? А вы как думаете? Она не в первый раз бросает детей. Видимо, хотел, чтобы она занялась детьми. Сидела дома, а не искала женихов...

Фото: администрация Московской области

Оля сама сложный человек. Как и Виктор. Росла в приемной семье. Может, гены у нее такие. С приемные ее родителями мы как-то столкнулись – адекватные люди. Говорили, они с ней намучались очень. Она еще и раньше сбегала – от них, искали ее…

Отец официально запретил бабушке с дедушкой видеться с внуками

Еще один очевидный вопрос? Почему бабушка с дедушкой, по линии отца или матери, не забрали внуков? Оказывается, у Виктора в Комсомольске-на-Амуре родственников нет. У Оли есть мама и папа, но семейные разборки зашли так далеко, что Виктор запретил им видеться с внукам.

- По словам источника, близкого к семье, когда отец уехал на вахту, а дети оказались в приюте (это центр помощи семье и детям, закрытое учреждение, туда попадают дети, оказавшиеся в сложной ситуации), к ним приезжали бабушка и дедушка, - удалось выяснить нашим коллегам из komcity.ru. - Нормальные люди, привезли внукам гостинцы, те тянулись к ним.

Но, когда отец узнал, что бабушка и дедушка навещают детей, он сразу же написал заявление с требованием не давать общаться с ними. Видимо, настолько острый конфликт был у него с бывшей женой… А поскольку он их законный представитель, встречи бабушки дедушки с детьми прекратились. Есть еще такой момент: Ольга их приемная дочь. То есть такой нюанс: дедушка с бабушкой еще и не родные. Возможно, прав у них еще меньше. По крайней мемер.ю в социальноми учреждении не знали, как поступить в данной ситуации, и решили на всякий случай запретить бабушке с дедушкой видеться с внуками.

Кстати, мать на звонки не открывает. Скорее всего, ее застали врасплох, когда брали интервью на камеру. Живет она в многоэтажке на отшибе. Обычный спальный район. Домофон не работает, лифт обшарпанный, но в подъезде сделан ремонт.

По этому снимку разыскивали Виктора Гаврилова Фото: СК РФ

ОФИЦИАЛЬНО

Иван Лаврентьев, представитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре:

- Когда мы из СМИ узнали, что произошло, самым главным было понять, что это за семья, в каком положении дети? И вторая главная задача была – найти близких родственников, чтобы детей можно было вернуть именно им. Довольно быстро при помощи полиции была найдена мама мальчиков.

Сейчас мы совместно с министерством социальной защиты правительства Хабаровского края и омбудсменом по защите детей региона проработали вопрос об отправке детей обратно в Комсомольск-на-Амуре.

Потому что у мальчиков есть мама, она не возражает против того, чтобы дети были с ней. Билеты уже закуплены, оформляется доверенность на детей, что сопровождающие лица (это работники минсоцзащиты правительства края) выехали в Москву, забрали детей и привезли сюда.

По поводу мамы: служба опеки смотрит, в каких условиях она живет, сможет ли обеспечить нормальный уровень для жизни детей.

Получилось так, что с отцом мальчиков у нее были сложные отношения. Скандалы, ругань, из-за этого она несколько раз уходила из семьи. И в последние полтора года не жила с ними. С ее слов, муж создавал ей плохие условия, жить с ним было невозможно.

Сейчас женщина ждет третьего ребенка от другого мужчины. Если условия проживания будут нормальные, детей передадут, потому что она мать. Что касается мальчишек, здесь младший ходил в детсад, младший в школу. Туда они и вернутся.

В зависимости от результатов обследования социально-бытовых условий, в которых проживает мать, будет решаться вопрос о необходимости материальной помощи. Все-таки у нее будет трое детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/757173" frameborder="0"></iframe> Сотрудники СКР навестили мальчиков, накануне оставленных отцом в аэропорту.

Здесь все соцслужбы – правительство города, края – эту помощь будут оказывать. Тем более у мальчиков со стороны мальчиков есть бабушка и дедушка. Они и раньше привозили детям вещи, продукты. И сейчас не отказываются: «Это наши внуки, будем помогать!».

По линии мужа родственников в Комсомольске-на-Амуре не проживают. Бабушка и дедушка – нормальная семья. Со слов их знакомых, у семьи были сложные отношения, поэтому отец детей далеко не всегда разрешал им общаться с бабушкой и дедушкой, далеко не всегда пускал их домой.

Опять так с их слов, были факты побоев и так далее. Они говорили дочери, чтобы обратилась в полицию, но она отказывалась.

Старший мальчик ходит в школу. Умыт, одет, пострижен, никаких задержек в развитии не было. Мать жаловалась на отца, но у школы не было поводов инициировать какие-то разбирательства.

Отец уезжал несколько раз на вахту, сыновей оставлял в центре соцподдержки семьи и детства. Но постоянно поддерживал с детьми связь, все время возвращался. Не было такого: уехал и с концами. Что касается скандалов, не только же в этой семье такое может быть.

Когда мальчики приедут, их поселят в краевом центре от минсоцзащиты. А дальше все будет зависеть от того, какие условия у матери. Со слов матери, были невыносимые условия для жизни, и она ушла.

Подруга матери мальчиков, брошенных в Шереметьево 00:00 00:00

КОММЕНТАРИЙ

«В битвах за детей 99,9 процентов случаев – желание родителей унизить, раздавить друг друга»

Представитель службы судебных приставов:

- Есть масса случаев, когда мама с папой, находясь в состоянии развода, когда делят детей, напрямую не могут разговаривать даже в суде или в отделе приставов. Сначала мы разговариваем с мамой, на следующий день повесткой вызываем папу. Иначе будет раздрай, они разбегутся, и мы с трудом соберем их снова.

В битве за детей порой доходит до рукопашных. И у нас частенько было, когда родитель выкрадывал ребенка, оставлял за железными дверями квартиры, забором коттеджа, или увозил в другой регион. Все говорят - мы действуем во благо ребенка, он будет со мной защищен, обеспечен. В битве за ребенка страшные дела происходят. Его, как пуговицу от пальто, вырывают. Когда надо тонко, деликатно действовать. Любящие родители вообще не вынесут свои ссоры на детей. Надо уметь договариваться. Но они категорически этого не хотят. Все действия показывают обратное. Не на благо ребенка, а как раз вопреки.

99,9 процентов случаев – это делается родителями в пику другому, а не во благо детей. Чтобы только побольше уязвить противную сторону, сделать больно. Пример в Шереметьево показывает – цель достигнута, пройдены суды, дети остались с вами. Наступает, казалось бы, счастливая жизнь. С тобой двое прекрасных сыновей. Работай, обеспечивай их. Нет - цель достигнута. Мать детей унижена, раздавлена, ее родственники не допущены к детям. Открываются все дороги перед тобой... Единственная преграда – те самые дети, которые являются обузой. И мужчина не находит ничего лучше, как передать их своим родственникам на воспитание, и заниматься собой любимым. В данном случае, вообще - оставил «добрым людям». Мир не без них. Подберут, обогреют. А я буду заниматься чем-то своим. Несерьезный предлог, что нет работы, чего-то еще. Ради детей мужчина сделал бы все.

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