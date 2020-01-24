Работница супермаркета вернула хозяину 200 тысяч рублей, которыми ее осыпал засбоивший банкомат

Что можно купить на 200 тысяч рублей? Мария Цурган из города Железногорска Красноярского края (она работает в супермаркете «Красный Яр» четвертый год) многое могла бы себе позволить, свались ей в руки такое богатство. Ей ради таких денег месяцев пять работать нужно... Но у нее на уровне подсознания установка: чужое брать нехорошо. История, которая с ней случилась, еще раз доказала, что главное в человеке – честность.

Случилось это 7 января, в 10 часов утра. Рядом с кассами – пять банкоматов. Девушка обслуживала редких покупателей. И в какой-то момент, когда никого рядом не было, обратила внимание на терминал, стоявший крайним в ряду.

- Банкомат большой, работает и на прием, и на выдачу. И лоток такой, что деньги нужно класть сверху. Я заметила, что крышка открыта, подошла проверить, - рассказывает Мария. – А там целая пачка денег, крепко зажатая. У меня сразу мысль: «Что делать, чтобы крышка-то закрылась? На какую кнопку нажать, чтобы все это богатство внутрь провалилось?» Беру канцелярский нож, на что-то там нажимаю. А машина, вместо того, чтобы забрать купюры, прямо на меня их выбрасывает.

Секунду – и Марию засыпало бы пятитысячными купюрами. Но она успела всю пачку разом подхватить. Положила в полиэтиленовый пакет, вызвала администратора, тот деньги унес к себе, запер в служебном кабинете. Теперь вопрос: а кто владелец? Давай вместе со службой безопасности смотреть записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в торговом зале. Записи не ахти какие, но удалось разглядеть: мужчина средних лет, в куртке и шапке, долгое время боролся с банкоматом, вставляя туда деньги, а она их ему возвращала. Звонил по телефону, потом снова пытался победить машину. В конце концов ушел.

- Мы думали, что владелец скоро вернется за деньгами, - продолжает Мария. – Увидит, что ему СМС не пришла, и прибежит. Но день к концу подошел, а его нет как нет. Что прикажете с деньгами делать? Это же не тысяча-другая, это целых 40 купюр на 200 тысяч. Вечером администратор поехал с деньгами в полицию.

В полиции деньги приняли на ответственное хранение. И начали искать их владельца. Удивлялись все: что за миллионер такой объявился, потерял деньги и растворился? А может, не миллионер, а рядовой работяга, просто что-то пошло не так. По логике вещей, раз деньги на счет не «упали», должен был бить во все колокола: прибежал бы в магазин или сразу в полицию писать заявление. Мелькнула версия, что дело нечистое, вдруг мужчина пытался деньги мошенникам перевести (он ведь разговаривал по телефону, когда грузил купюры в лоток).

В общем, запись с видеокамер супермаркета идентифицировать личность странного владельца денег не помогла. Но незаметная обывателю камера на самом банкомате сделала свое дело – и вот уже у сыщиков на столе лежит распечатка с фотографией. В общем, нашелся мужчина только через две недели.

Сергей просит не называть его фамилию, говорит, неловк. Да и не хочет, чтобы близкие узнали. Признался, что деньги вносил на свою карту, а банкомат в самый интересный момент «заглючил».

- Я уже и так, и этак – не принимает. Позвонил в колл-центр банка. А мне: не переживайте, дескать, кладите купюры в банкомат, вам их на счет обязательно зачислят. Я уже нервничал. Положил деньги в лоток, мне показалось, что банкомат «съел» их. И ушел домой. А вот как получилось.