Студенты СФУ вошли в тройку самых «качающих» студентов крупнейших вузов России

Исследовательский проект Билайн.Аналитика в преддверии Дня студента, который традиционно празднуется 25 января, проанализировал, как студенты в крупнейших российских вузах пользуются мобильным интернетом.

Согласно исследованию, в среднем учащийся крупнейшего российского вуза использует 11 251 Мб в месяц. Молодые и активные пользователи интернета являются одними из драйверов роста потребления дата-трафика. Для сравнения -по итогам третьего квартала 2019 года показатель среднего потребления дата-трафика на одного абонента Билайн в целом (MbOU) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 50% и составил 5 759 Мб.

Большая часть трафика студентов приходится на соцсети «ВКонтакте» и Instagram (34% и 33% соответственно). Еще 21% трафика студентов относится к популярным видеохостингам, включая YouTube и Rutube.

Некоторые студенты в вузах любят слушать музыку и подкасты: на музыкальные сервисы, в частности, «Яндекс.Музыка» и iTunes, приходится 3% трафика. Такой же популярностью среди учащихся пользуются игры (также 3% общего трафика). Интерес студентов в российских вузах к Facebook и «Одноклассникам» примерно одинаковый (по 1% дата-трафика).

Самые «качающие» российские вузы

По итогам исследования среднего дата-трафика, приходящегося на одного студента, лидерами оказались крупные вузы в российских регионах. Первое место занимает расположенный в Краснодаре Кубанский государственный университет (20 996 Мб), на втором месте – Балтийский федеральный университет в Калининграде (20 450 Мб), а на третьем – Сибирский федеральный университет в Красноярске (20 322 Мб). Студенты в этих вузах в месяц качают почти вдвое больше, чем в среднем учащиеся крупнейших вузов в выборке.

Четвертое место в рейтинге занимает Национальный исследовательский Томский государственный университет – здесь средний трафик одного студента в месяц в полтора раза выше среднего (17 500 Мб). В топ-5 также вошел расположенный в Москве Российский университет дружбы народов (показатель MbOU выше среднего на треть).

Лидерами по совокупному объему трафика, потребляемого всеми студентами, оказались вузы в Москве – первое место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), второе место - Российский университет дружбы народов (РУДН), а третье - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Четвертое место по совокупному дата-трафику заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), а пятое - Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Студенты и студентки

Если рассматривать дата потребление в разбивке по полу, то можно увидеть, что привычки учащихся мужского и женского пола различаются. Как правило, студентки используют на 12% больше трафика, чем студенты мужского пола, свидетельствуют данные Билайн.Аналитика. Учащиеся женского пола активнее всего смотрят и публикуют фотографии в Instagram (на эту соцсеть приходится 43% потребляемого студентками дата-трафика). У студентов мужского пола Instagram занимаешь лишь третье место по доле потребляемого трафика (22%).

Однако в СФУ, наоборот, студенты потребляют на треть больше трафика, чем студентки.

Учащиеся женского пола активнее всего смотрят и публикуют фотографии в Instagram (на эту соцсеть приходится 40% потребляемого красноярскими студентками дата-трафика). У студентов мужского пола Instagram занимает лишь третье место по доле потребляемого трафика (15%). На первом месте по популярности – видеохостинги с 39% трафика против третьего места и 21% у студенток. На втором месте и у парней, и у девушек, обучающихся в СФУ – социальная сеть Вконтакте.

Интересно, что студентки практически не тратят трафик на онлайн-игры: всего 1% дата-трафика расходуется с этой целью. При этом студенты СФУ тратят на игры 4,5% своего трафика.

В рамках исследования было выбрано 22 крупнейших вуза по всей России от Калининграда до Владивостока. Данные по дата-потреблению приводятся за первую половину 2019-2020 учебного года (сентябрь-декабрь 2019 года). Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн в России, результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных.