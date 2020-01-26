2020-01-26T14:39:35+03:00
Общество

Синоптики рассказали красноярцам, когда ждать очередных морозов

Они придут в конце следующей недели
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Синоптики рассказали красноярцам, когда ждать очередных морозовСиноптики рассказали красноярцам, когда ждать очередных морозовФото: Мария ЛЕНЦ
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Судя по тому, что происходит сейчас, природа сошла с ума: конец января, а ощущение такое, что уже конец зимы. Не было ни рождественских, ни крещенских морозов. А в минувшие дни столбик термометра в некоторых районах Красноярска и вовсе смело поднялся выше нулевой отметки. Для кого-то это хорошо, другие жалуются на свою метеозависимость.

Специалисты Гидрометцентра составили прогноз на следующую неделю. В первые дни, с понедельника по среду, температура воздуха днем составит от 0 до -2 градусов. Ночью – до -10. Но уже в четверг холодный западный ветер принесет понижение температуры: в четверг днем будет до -11, в пятницу до -16, а в субботу до -19 градусов. Ночью – до -27 градусов. Всю неделю будет пасмурно, небольшие осадки возможны в четверг или пятницу.

На юге края, в Минусинском, Ермаковском, Шушенском районах, в темное время суток холоднее на 3 – 5 градусов. Там наблюдаются осадки, небольшой ветер. На севере края, в Норильске, Дудинке и Игарки, погода соответствует географии. Там морозно, до -19 днем и -32 ночью, небольшой снег. На озере Таймыр холоднее не 3-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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