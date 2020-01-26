2020-01-26T06:59:40+03:00
Общество

В Красноярском крае за год оштрафовали 6,5 тысяч курильщиков на 3,1 миллион рублей

Посписочно: где по закону нельзя курить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае за год оштрафовали 6,5 тысяч курильщиковВ Красноярском крае за год оштрафовали 6,5 тысяч курильщиковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае в 2019 году к административной ответственности за нарушение антитабачного законодательства были привлечены 6576 граждан. Сумма штрафов, а их получили муниципалитеты, составила почти 3,1 миллион рублей. Такие данные «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе краевой полиции.

За нарушение антитабачного законодательства установлен штраф в размере от 500 рублей до 1000 рублей. Однако если это происходит на детской территории – штраф составляет от 2000 до 3000 рублей.

А теперь по списку, где нельзя курить:

- в образовательных, спортивных учреждениях, учреждениях культуры и органах по делам молодежи;

- медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных учреждениях;

- в поездах дальнего следования, на самолетах и вообще на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения;

- в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, станций метрополитенов, а также в помещениях вышеперечисленных объектов;

- в гостиницах, общежитиях, хостелах;

- в помещениях, где оказываются бытовые услуги, магазинах, учреждениях общепита, на рынках, в нестационарных торговых объектах;

- в помещениях социальных служб;

- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;

- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;

- на автозаправочных станциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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