2020-01-25T09:57:42+03:00
Общество

«Смертный грех и блуд»: красноярский митрополит осудил пластическую хирургию

Ради здоровья - можно, а для красоты - нельзя [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Митрополтит Красноярский и Ачинский ПантелеимонМитрополтит Красноярский и Ачинский ПантелеимонФото: Мария ЛЕНЦ
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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон жестко высказался о пластической хирургии. произошло это в программе «Слово митрополиту», которая выходит на телеканале ТВК. Свою точку зрения митрополит привел, отвечая на вопрос: можно ли делать пластические операции ради красоты?

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон о пластической хирургии.Видео: ТВК

- Смертный грех. Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда. И самообман. Скорее всего, это маленькое - ну, а может, и глубокое - сумасшествие и мужчин, и женщин, - считает митрополит.

По словам Пантелеимона, приемлемы лишь те операции, которые человеку необходимо сделать по состоянию здоровья - пострадав в результате взрыва, ДТП или другого несчастного случая.

- Ну, бывает, что надо человеку исправить глазик или носик поправить. Или хотя бы лицо выровнять, если страшное лицо пугает детей, - это медицина, врачевание, - продолжает митрополит. А все остальное есть то, что я сказал. Настолько человек прекрасен и красив, что нет нужды ни мужчине, ни женщине себя менять. А они меняют, думая, что привлекут, как Саломея, дочь Иродиады, всех мужчин и развратом весь мир наполнят, как хотела Мария Египетская. Но она уверовала и стала спасаться. Вот не становитесь на путь страшный, а становитесь на путь Марии Египетской. Украшайте верой себя и добрыми делами. И достаточно косметики, ее и так много. Все, что лицемерно и неестественно, - это большой грех, это лицо дьявола. Это все иллюзорно. А пластика - страшное беснование. Не подражайте тем, кто давно уже служит своим фиглярством на огромных эстрадах. Мир вам и Божье благословение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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