«Смертный грех и блуд»: красноярский митрополит осудил пластическую хирургию

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон жестко высказался о пластической хирургии. произошло это в программе «Слово митрополиту», которая выходит на телеканале ТВК. Свою точку зрения митрополит привел, отвечая на вопрос: можно ли делать пластические операции ради красоты?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/756809" frameborder="0"></iframe> Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон о пластической хирургии.Видео: ТВК

- Смертный грех. Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда. И самообман. Скорее всего, это маленькое - ну, а может, и глубокое - сумасшествие и мужчин, и женщин, - считает митрополит.

По словам Пантелеимона, приемлемы лишь те операции, которые человеку необходимо сделать по состоянию здоровья - пострадав в результате взрыва, ДТП или другого несчастного случая.

- Ну, бывает, что надо человеку исправить глазик или носик поправить. Или хотя бы лицо выровнять, если страшное лицо пугает детей, - это медицина, врачевание, - продолжает митрополит. А все остальное есть то, что я сказал. Настолько человек прекрасен и красив, что нет нужды ни мужчине, ни женщине себя менять. А они меняют, думая, что привлекут, как Саломея, дочь Иродиады, всех мужчин и развратом весь мир наполнят, как хотела Мария Египетская. Но она уверовала и стала спасаться. Вот не становитесь на путь страшный, а становитесь на путь Марии Египетской. Украшайте верой себя и добрыми делами. И достаточно косметики, ее и так много. Все, что лицемерно и неестественно, - это большой грех, это лицо дьявола. Это все иллюзорно. А пластика - страшное беснование. Не подражайте тем, кто давно уже служит своим фиглярством на огромных эстрадах. Мир вам и Божье благословение.