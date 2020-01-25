«У самого дети - мимо не проедешь»: водитель подобрал на трассе отправившегося за 200 км к бабушке 7-летнего мальчика

Небольшой рюкзачок за спиной, шапка, обычный зимний пуховик – таким увидел 35-летний житель Абакана Матвей Шпаков на трассе в районе Пригорска (Хакасия) маленького мальчика. Мальчишка лет семи брел по обочине, взрослых рядом не было. Мимо проносились одна за другой машины, но никто и не подумал остановиться. Шпаков решил узнать, в чем дело – вдруг у малыша случилась беда.

- Я сначала проскочил пару метров, пришлось развернуться, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Матвей Шпаков. – Остановился рядом с ним, говорю: «Куда идешь?» А он – мне: «В Ужур».

Услышав ответ, водитель, мягко говоря, удивился: до Ужура-то двести километров.

- Ты понимаешь, что это далеко?

- Понимаю.

По всему было видно, что ребенок уже продрог до костей. На улице около минус 16 градусов и хиус (так в Сибири называют несильный обжигающий зимний ветерок – прим.Ред). Мальчишка быстро запрыгнул в машину, где Шпаков начал расспрашивать его. Надо было понять, где родители мальчика или кто-то из близких, чтобы отвезти его домой.

- Тут Пригорск рядом, ты, наверное, в Пригорск идешь? – предположил водитель.

- В Пригорске у меня бабушка с дедушкой, - кивнул мальчик. Позже выяснилось: начал юлить, видимо, перепугался чужого дядьку.

Поехали в Пригорск. Малыш даже адрес показал, где живет «бабушка с дедушкой». Скорее всего, рассчитывал, что водитель высадит у дома и уедет. Но Матвей решил проверить, не врет ли пацан, потому что говорил он путано и странно. Когда в Пригорске подъехали к дому и поднялись на нужный этаж, дверь открыла пожилая женщина. Выяснилось, что в этой квартире мальчика не знают. Тогда водитель уверился: врет пацаненок, как пить дать. Вызвал полицию, а пока наряд ехал, решил того накормить. Ел «путешественник» жадно, пять булочек умял в один присест.

- Не мог я не остановиться, - разводит руками водитель. - Ну сами подумайте: федеральная трасса, мороз и ребенок один идет по обочине - так же не должно быть. У меня у самого двое детей - как тут мимо проехать.

Мальчика абаканец передал полицейским, а те доставили его в Черногорск.

- Полицейские установили родителей мальчика и связались с ними по телефону, - сообщили в ГУ МВД по Хакасии. - Мама ребенка, узнав, что сын нашелся, не медля, приехала в полицию. Как оказалось, вернувшись из школы, мальчик покушал, после чего отпросился у мамы погулять. Однако на самом деле ребенок решил отправиться в путешествие до Ужура, где у него проживают бабушка с дедушкой.

Когда женщина поняла, что прогулка у сына затянулась, побежала искать того по соседним дворам и подъездам, проверила городской парк. Когда уже собралась вызывать полицию, раздался звонок на ее телефон. Выяснилось, что паренек успел протопать почти 8 километров. В полиции говорят, что мальчик растет в полной и благополучной семье. Всего у них трое детей, недавно купили дом в Черногорске. Родители оба работают.