В Красноярске после недельной ссоры с женой мужчина от тоски потратил 57 тысяч рублей за ночь

- Пустите, это не я! Я ничего не делал, - вырывался Василий Бородин (имя и фамилия изменены – прим. ред.), когда сотрудники Росгвардии выводили его под руки из помещения бани-сауны в поселке Суворовском. А администратор заведения показывал правоохранителям: «посмотрите сами, что натворил буйный гость».

Домой Василий вернулся около семи часов утра в состоянии сильного алкогольного опьянения. Жена ахнула: лоб рассечен, рука сломана, растрепанный, взъерошенный и совершенно ничего не помнит, где был. Эта история могла бы завершиться семейным скандалом и наверняка примирением. Жена бы остыла, простила...

Но на беду Василия женщина нашла в своем телефоне несколько СМС о списании с ее кредитной банковской карты крупной суммы денег. И дело приняло совершено другой оборот.

Произошло это в ночь с 7 на 8 января, рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник. До этого Бородины неделю находились в ссоре и не разговаривали. 7 января около 18 вечера мужчина отправился кататься по городу на машине. Супруга махнула рукой: надоест – вернется. Однако после полуночи женщина забеспокоилась и начала звонить мужу:

- Я в полиции, меня поймали, - пробормотал Бородин по телефону.

Сотрудник ДПС пояснил женщине, что ее мужа задержали за езду в пьяном виде. И как только составят протокол, его сразу же отпустят домой. Однако дома мужчина не появился.

В том, что произошло после этого момента, теперь разбирается полиция. Предварительно известно, что в кармане у Бородина находилась банковская карта на имя жены с приличной суммой (у них доверительные отношения и общий бюджет, так что пин-код мужчина знал). Можем только предположить, что он решил развлечься назло жене. Вызвал девушку легкого поведения и отправился с ней в баню. А там выпил еще и устроил дебош, да такой, что администратору пришлось нажать тревожную кнопку и вызвать росгвардейцев.

Когда Бородин успел потратить 57,5 тысяч рублей с карты жены, он не помнит, деньги списывались разными суммами. В полиции поясняет: все было как в тумане. И спутницу помнит в общих чертах, только что она была невысокой и с темными волосами. Но кто и как сломал ему руку – так и остается пока загадкой.