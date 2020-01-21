Дневник парикмахера: «Не записывайтесь последним в смене мастера и ничего от него не скрывайте!»

Парикмахерская – место, куда мы ходим не так часто, как, скажем, в продуктовый магазин, но в большинстве своем регулярно. Что парикмахеры думают о клиентах и как сделать так, чтобы стрижка, окрашивание или прическа удались? Парикмахер с 10-летним стажем Ирина Назаренко из Красноярска ведет свой «дневник», полезными советами из него она поделилась с читателями (а прежде всего – с читательницами) «КП».

1. Четко говорите, чего вы не хотите

- Когда вы идете в парикмахерскую, не надо говорить, что вы хотите. Сформулируйте четко то, чего вы НЕ хотите. Например, не нужно оголять уши, или не можете терпеть, когда челка лежит на глазах. Не любите холодные или неприродные цвета, длина не важна или важен каждый сантиметр. Лучше идти от обратного, а мастер уже подскажет, что вам можно предложить.

2. Ничего не скрывайте

- Если вы красились хной или басмой, подпитывали корни луковой шелухой, периодически укрепляете волосы ромашкой - нужно все рассказать своему мастеру. Все взаимосвязано, апример, завивка абсолютно не получится после растительной краски – хны или басмы.

Обязательно важно рассказать о своих противопоказаниях, чаще всего - аллергиях. Есть клиентки, которым очень хочется покрасить волосы, но они знают, мастер не пойдет на риск, если женщина сильный аллергик. У меня был абсолютно вопиющий случай: пришла девушка на блондирование. Уверенно сказала, что у нее никакой аллергии нет. Нанеся состав, я заметила, что кожа на голове начала краснеть. Я предложила немедленно смыть, но та категорически: «Давайте потерпим, мне пока не больно!». И передо мной возникла нерешаемая проблема: как загнать в мойку взрослого человека, который не хочет мыться?! Когда кожа стала багряной и чуть не начала пузыриться, я ей уже в жесткой форме сказала, что это нужно смывать. Начала ее пугать отеком Квинке и другими последствиями, но это тоже не помогало! Слава Богу, приехала ее мама, чтобы забрать из салона, увидела все это, заставила ее помыться. В мойке девушка уже кричала диким голосом, когда вода попадала на кожу. Что с ней было дальше, я не знаю. Но этот ужас, который я тогда пережила, никогда не забуду.

Я много размышляла о том, что нужно брать какую-то расписку о том, есть или нет у человека какие-то противопоказания. Но я не слышала даже за рубежом, чтобы человек приходил к мастеру за 48 часов, как сказано в инструкции, ему нанесли тест-краску, и он через два дня пришел на окрашивание. Даже если мы пропишем такие условия, клиенты не согласятся, у людей нет на это времени. Но все решаемо, у меня есть клиентки, с которыми мы правильно готовимся к процедуре, они принимают антигистаминные препараты, пьют побольше воды, выходят в коридор, чтобы меньше вдыхать пары состава, все делается на низких оксигенах, постепенно. И все проходит без последствий.

3. Не смотрите на стоимость

- Выбирать парикмахера по стоимости – последнее дело. Надо выбирать по отзывам и работам, а потом уже планировать. Потому что хорошую работу можно сделать и на недорогих материалах, равно как и все испортить можно дорогими красками. Все зависит от мастера. Некоторые настороженно относятся, когда цены на окрашивание ниже, чем в другом месте, предполагая, что краска какая-то некачественная. Нет! Часто то, что стоит 10 тысяч, можно сделать и за 3. Иногда бренды, которыми пользуются именитые салоны, заставляют завышать цену, тем самым подчеркивая свою премиальность.

Это большой миф, что дорогие краски держатся долго, а дешевые смываются быстроФото: Мария ЛЕНЦ

Это большой миф, что дорогие краски держатся долго, а дешевые смываются быстро. Просто дешевыми красками пользуются новички, те, кто еще не может позволить себе дорогие материалы. И новички, ошибаясь, создают такую молву недорогим брендам. Но справедливости ради нужно сказать, что и среди дорогих, и среди дешевых брендов есть как плохие, так и хорошие краски. И кстати, не всегда хорошо, когда краска – стойкая. Это тоже маркетинговый ход. Если б вы знали, как это плохо, когда краска не смывается! Ни одна корпорация, которая заботится о здоровье клиентов, не будет туда класть такую химию, чтобы она накапливалась в волосах и не смывалась. Это больше касается красок, которые лежат на полках в магазине. Многие, красясь дома, очень довольны, что она круто закрашивает седину и не смывается. Но это потому, что там ударная доза химикатов и очень мощные оксигены в расчете на то, что краску могут взять и бабушка, и девушка, и на любом типе волос она должна сработать. Поэтому лучше обратиться к профессионалу, он сделает все хорошо и ваши волосы останутся здоровыми.

4. Не записывайтесь последним

- Ничем хорошим это не закончится. Так как парикмахеры – тоже люди, наш труд – не очень легкий, в том числе и физически. И мы просто можем устать и допустить ошибку. Потом, мы, конечно, ее исправим. Но зачем вам это?

5. Приходите на консультацию

- Часто мне в соцсетях пишут девушки и задают вопросы, на которые я не могу дать ответы. Присылают свою фотографию и по 10 вариантов цвета для волос или картинок из интернета. И спрашивают, в какой цвет им лучше окраситься? Сколько будет стоить окрашивание? Пойдет ли мне такая прическа? Я объясняю, что все предметные ответы будут на личной консультации. Чтобы понять, как можно окрасить или ляжет ли мелирование, нужно пощупать волосы и понять, с чем предстоит работать.

Если у парикмахера нет портфолио, то в наш век интернета это должно насторожитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые изначально пытаются узнать до копейки стоимость работ по интернету или телефону. Разбег в таком случае может быть до полутора тысяч. Когда ко мне приходит клиент, то уже до начала манипуляций я могу сказать, сколько это точно будет стоить. Поэтому когда вам по телефону говорят сумму, она никогда не будет окончательной.

6. Доверяйте мастеру

- Если у парикмахера нет портфолио, то в наш век интернета это должно насторожить. Ведь в случае, если вы нарветесь на непрофессионала, результат на самом деле может быть плачевным. Ладно, подстригут не так, как нужно, - волосы рано или поздно отрастут. А если окрашивание? Риски – от сожженных волос до серьезных проблемы с кожей головы: псориаз, себорея, повредятся волосяные фолликулы, из-за чего могут не расти волосы.

Но если выбрали специалиста – доверяйте. Есть люди, которые задают много ненужных вопросов. Здесь уместно провести аналогию со стоматологом. Вот, к примеру, я пришла к врачу и села в кресло. Максимум, я могу узнать, какого цвета будет моя пломба, сколько она продержится и из чего она сделана. Но я ж не спрашиваю: а где вы учились? Что вы сейчас будете делать? Как называется эта штука, которой вы будете сверлить? А зачем вы это сверло взяли, оно же толстое! В кресле парикмахера такой диалог происходит с завидной регулярностью. Сейчас таких клиентов стало больше, с развитием интернета. К примеру, сейчас все начали отличать аммиачную краску от безаммиачной, но совершенно не разбираются в технологиях. У меня спрашивают: «У вас безаммиачная краска?», а на самом деле не сравним класс опасности аммиака и его заменителей.

Доверяйте мастеру. Пришла ко мне как-то девушка на биозавивику и честно говорит: я очень боюсь. Я ей объяснила, что ее волосам ничего не повредит, овал лица как раз подходит для локонов. Но она все равно тряслась и боялась, что у нее отвалятся. И мне приходилось объяснять и комментировать каждую манипуляцию, чтобы с ней не случился обморок. Но, к слову сказать, она приходила на повторную завивку и также боялась. Это особенности человеческой психики, мы все понимаем.

Ирина, парикмахер с 10-летним стажем: "Мои любимые клиенты - радужные люди!"Фото: Мария ЛЕНЦ

7. И... рискуйте!

- Яркие нестандартные цвета и выбритые затылки предпочитают выпускники школ, которым родители во время учебы не разрешали экспериментировать со своим внешним видом. Я никогда не отговариваю их. Каким бы человек не был, наверное, главное, чтобы он был ярким.

Есть клиентки, которым «мама не велела». Женщинам - за 50 лет, а всю жизнь им мама не разрешала краситься и стричься. И я с такими клиентами иногда хулиганю, понимая, что это им это необходимо. Я понимаю, что сама она не решится и, не беря за это отдельную сумму, усложняю окрашивание, чтобы человек смог выделиться хотя бы этим. Это мой маленький вклад в копилку добрых дел. Я надеюсь, что кто-то из ее коллег, например, увидит модное окрашивание и сделает комплимент. А у нее поднимется самооценка, она улыбнется и встретит свою судьбу.

Вообще, мой любимый тип клиентов – радужные люди. Им важно хорошее настроение. Как правило, такие люди и от парикмахеров, и от жизни получают больше, чем остальные. Им не принципиальна – длина, цвет, главное, чтобы создавалось настроение. Поэтому я призываю всех – расслабиться и наслаждаться жизнью, в том числе и в парикмахерском кресле!