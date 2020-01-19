В Красноярске выстроились очереди к крещенским купелям и за святой водой
Тысячи жителей Красноярского края 19 января посетили храмы и окунулись в иорданях в честь одного из главных христианских праздников. Рассказываем и показываем, как православные верующие отметили Крещение Господне.
Тысячи людей пришли в церкви, чтобы помолиться Фото: Красноярская епархия
Как уже писала «Комсомольская правда» - Красноярск, Праздничные богослужения прошли в краевом центре. В ночь на 19 января митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в кафедральном соборе Покрова Божией Матери, а после совершил чин великого освящения воды.
Митрополит поздравил верующих с праздником и окропил их водой Фото: Красноярская епархия
- Господь пришел на Иордан, чтобы победить диавола и смерть, - сказал митрополит в коротком архипастырском слове. - Ради этого Он и принес людям Святые Таинства, призвал апостолов, создал Церковь. С праздником Крещения Господня вас, братья и сестры, здравия и спасения!
Крещение Господне, или Богоявление - праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан Фото: Красноярская епархия
После праздничных богослужений выстроились очереди за святой водой. Люди принесли с собой бутылки, канистры, бидоны. Ночью было прохладно, но верующие терпеливо ожидали, когда подойдет их черед.
Очередь за святой водой Фото: Красноярская епархия
Другие же очереди образовались к крещенским купелям. Ведь по традиции на Крещение сибиряки отправляются к иорданям, чтобы окунуться в холодную воду.
Люди принесли с собой бутылки, канистры, бидоны Фото: Красноярская епархия
Во всех местах, определенных для проведения омовения в священных иорданях, дежурные патрули (МЧС, полиция, медики, работники ЧОО, народные дружинники и казаки Енисейского казачьего войска – всего 506 человек) обеспечивали безопасность в течение всего праздника.
Возле водоемов дежурят сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС проводили инструктаж о том, как правильно вести себя на льду и в холодной воде.
Принято окунаться в купель троекратно с головой. Перед каждым погружением следует перекреститься и произнести слова «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
Возле Храма Рождества Христова образовались очередиФото: Мария ЛЕНЦ
Хотя мнение о том, что после крещенских купаний смываются все грехи, не совсем верное. Вода святая, и ее святость действует так же, как святость любой материальной святыни: она исцеляет душу и тело. Православные люди купаются, чтобы на них снизошла благодать.
Родители опускались под воду вместе с детьмиФото: Мария ЛЕНЦ
Возле Храма Рождества Христова было столько желающих окунуться в купель, что пришлось даже постоять в очереди. Окунали в купель даже детей. А потом растирали их с головы до ног полотенцем и отпаивали горячим чаем.
На озере Бузим родители тоже взяли с собой детейФото: Мария ЛЕНЦ
На озере Бузим многолюдно. Пока происходит чин освящения воды, некоторые начинают раздеваться. Как только разрешают окунуться, смельчаки поочередно осторожно спускаются по ступенькам и трижды опускаются под воду.
Нужно трижды окунуться под водуФото: Мария ЛЕНЦ
Самые нерешительные успевают спросить: ну как там, сильно холодно?
Главное, зажать нос и не дышатьФото: Мария ЛЕНЦ
- Да нееет!
Но не все решились полностью погрузиться под воду. Некоторые только умыли руки и лицо.
Некоторые умыли руки и лицоФото: Мария ЛЕНЦ
Большая иордань была подготовлена для верующих в Сибирской Венеции. Ничего не скажешь, место очень живописное. Красивые виды. Только вот купель платная.
Вид в Сибирской Венеции очень живописныйФото: Мария ЛЕНЦ
За омовение желающим пришлось заплатить по 500 рублей, а после баня, шашлыки. Людей не очень много. Но еще не вечер.
Вместе и под водуФото: Мария ЛЕНЦ
Напомним, что в Красноярском крае определено 40 мест для купания и пять мест, где был обеспечен только забор воды.
А после омовения с хорошим настроением в баню гретьсяФото: Мария ЛЕНЦ
По последним данным, пока все проходит без происшествий. Напомним, в прошлом году в холодную воду на Крещение окунулись около 20 тысяч человек.
Святая вода исцеляет душу и телоФото: Мария ЛЕНЦ
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«Праздник верующих людей»: православные красноярцы празднуют Крещение
Богослужения в праздничную ночь прошли еще в трех красноярских церквях. Утром Литургия совершена более чем в двадцати приходских и монастырских храмах краевой столицы. Там же была организована раздача верующим освященной воды (Великой агиасмы) (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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