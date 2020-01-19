В Красноярске выстроились очереди к крещенским купелям и за святой водой

Тысячи жителей Красноярского края 19 января посетили храмы и окунулись в иорданях в честь одного из главных христианских праздников. Рассказываем и показываем, как православные верующие отметили Крещение Господне.

Тысячи людей пришли в церкви, чтобы помолиться Фото: Красноярская епархия

Как уже писала «Комсомольская правда» - Красноярск, Праздничные богослужения прошли в краевом центре. В ночь на 19 января митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в кафедральном соборе Покрова Божией Матери, а после совершил чин великого освящения воды.

Митрополит поздравил верующих с праздником и окропил их водой Фото: Красноярская епархия

- Господь пришел на Иордан, чтобы победить диавола и смерть, - сказал митрополит в коротком архипастырском слове. - Ради этого Он и принес людям Святые Таинства, призвал апостолов, создал Церковь. С праздником Крещения Господня вас, братья и сестры, здравия и спасения!

Крещение Господне, или Богоявление - праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан Фото: Красноярская епархия

После праздничных богослужений выстроились очереди за святой водой. Люди принесли с собой бутылки, канистры, бидоны. Ночью было прохладно, но верующие терпеливо ожидали, когда подойдет их черед.

Очередь за святой водой Фото: Красноярская епархия

Другие же очереди образовались к крещенским купелям. Ведь по традиции на Крещение сибиряки отправляются к иорданям, чтобы окунуться в холодную воду.

Люди принесли с собой бутылки, канистры, бидоны Фото: Красноярская епархия

Во всех местах, определенных для проведения омовения в священных иорданях, дежурные патрули (МЧС, полиция, медики, работники ЧОО, народные дружинники и казаки Енисейского казачьего войска – всего 506 человек) обеспечивали безопасность в течение всего праздника.

Возле водоемов дежурят сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сотрудники МЧС проводили инструктаж о том, как правильно вести себя на льду и в холодной воде.

Принято окунаться в купель троекратно с головой. Перед каждым погружением следует перекреститься и произнести слова «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».

Возле Храма Рождества Христова образовались очередиФото: Мария ЛЕНЦ

Хотя мнение о том, что после крещенских купаний смываются все грехи, не совсем верное. Вода святая, и ее святость действует так же, как святость любой материальной святыни: она исцеляет душу и тело. Православные люди купаются, чтобы на них снизошла благодать.

Родители опускались под воду вместе с детьмиФото: Мария ЛЕНЦ

Возле Храма Рождества Христова было столько желающих окунуться в купель, что пришлось даже постоять в очереди. Окунали в купель даже детей. А потом растирали их с головы до ног полотенцем и отпаивали горячим чаем.

На озере Бузим родители тоже взяли с собой детейФото: Мария ЛЕНЦ

На озере Бузим многолюдно. Пока происходит чин освящения воды, некоторые начинают раздеваться. Как только разрешают окунуться, смельчаки поочередно осторожно спускаются по ступенькам и трижды опускаются под воду.

Нужно трижды окунуться под водуФото: Мария ЛЕНЦ

Самые нерешительные успевают спросить: ну как там, сильно холодно?

Главное, зажать нос и не дышатьФото: Мария ЛЕНЦ

- Да нееет!

Но не все решились полностью погрузиться под воду. Некоторые только умыли руки и лицо.

Некоторые умыли руки и лицоФото: Мария ЛЕНЦ

Большая иордань была подготовлена для верующих в Сибирской Венеции. Ничего не скажешь, место очень живописное. Красивые виды. Только вот купель платная.

Вид в Сибирской Венеции очень живописныйФото: Мария ЛЕНЦ

За омовение желающим пришлось заплатить по 500 рублей, а после баня, шашлыки. Людей не очень много. Но еще не вечер.

Вместе и под водуФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что в Красноярском крае определено 40 мест для купания и пять мест, где был обеспечен только забор воды.

А после омовения с хорошим настроением в баню гретьсяФото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным, пока все проходит без происшествий. Напомним, в прошлом году в холодную воду на Крещение окунулись около 20 тысяч человек.

Святая вода исцеляет душу и телоФото: Мария ЛЕНЦ

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Богослужения в праздничную ночь прошли еще в трех красноярских церквях. Утром Литургия совершена более чем в двадцати приходских и монастырских храмах краевой столицы. Там же была организована раздача верующим освященной воды (Великой агиасмы) (подробности).