Мать уехала к друзьям. При пожаре под Красноярском погибли двое детей

Трагедия под Красноярском: при пожаре погибли двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.

Все случилось сегодня днем, 24 января, в селе Зыково Березовского района (километрах в 20 от краевого центра). Местная жительница уехала в город к знакомым, оставив детей - 4-летнего сына и 7-летнюю дочь – дома одних. Больше живыми мать их не видела.

Внезапно в доме начался пожар, деревянное строение полыхнуло, как факел. Прибывшие на место сотрудники МЧС начали тушить пламя. И обнаружили в помещении тела детей.

- После трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - говорят следователи. – Отрабатываются все версии случившегося. Это неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем детей. Мать сейчас допрашивают, назначена пожарно-техническая экспертиза. Уже установлено, что семья на учете в органах полиции как неблагополучная не состояла.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации. Мы приносим свои соболезнования родным и близким погибших детей. Светлая память!

ОФИЦИАЛЬНО

- 24 января в 16.18 (мск) поступила информация об обнаружении двух погибших на пожаре в дачном доме в СНТ «Вискозник» 94 строение 1. Пожар локализован на площади 65 кв.м. Всего привлечено 24 человек, 9 единиц техники, от МЧС России 14 человек, 5 единиц техники, - сообщают в пресс-службе МЧС.