«До 90% опухолей у них – врожденные»: красноярский минздрав ответил на заявление о раке у младенцев

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик прокомментировал заявление о раке у новорожденных в регионе. Напомним, накануне, 24 января, на заседании в Заксобрании была озвучена пугающая статистика. Заведующая отделением онкологии и гематологии «Центра охраны материнства и детства» Марина Борисова рассказала: в 2019 году в крае впервые родились дети с онкологическими заболеваниями кроветворной системы. До этого таких случаев не наблюдалось, а тут – сразу три.

Между тем, как пояснили в пресс-службе минздрава, показатель заболеваемости в крае даже ниже среднестатистической - 13,3 на 100 тысяч детей. Тогда как самая высокая – в Коми, в Севастополе, на Алтае и в Ненецком автономном округе.

У нас, как и во всем мире, рак у детей встречается в любом возрасте. И младенческий, увы, не исключение. Каждый год благодаря современным методам ранней диагностики удается выявить один-два случая врожденного лейкоза.

Так произошло и в 2019-м: было зарегистрировано 95 случаев онкологии у детей до 18 лет, три из них – у новорожденных. Но такое повторяется почти каждый год, говорят врачи.

- До 90% опухолей у детей первого года жизни - врожденные, - рассказал министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. - Причиной онкологического новообразования у ребенка может послужить генетический фактор при формировании зародыша, наследственность, образ жизни родителей. Важно выявление заболевания на ранних стадиях. Это помогает своевременно приступить к лечению злокачественных новообразований у детей любого возраста. Благодаря современным технологиям, значительно улучшилась диагностика, что позволяет определить группу риска, стадию процесса и выбрать оптимальную программу терапии у детей любого возраста, в том числе до года.

По словам министра, эксперт Марина Борисова в своем выступлении не погрешила против истины. Она лишь хотела отметить, что «впервые три случая врожденного лейкоза зарегистрированы в крае практически одномоментно. И подчеркнуть: мы научились бороться и побеждать злокачественные новообразования у детей любого возраста».

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